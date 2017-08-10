В Турции задержан россиянин, планировавший сбить самолет США

Авиабаза "Инджирлик"

Власти Турции задержали гражданина России Рената Бакиева, подозреваемого в том, что он планировал сбить американский самолет на авиабазе "Инджирлик" на юге страны. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на заявление турецкой полиции.

По данным Анкары, Бакиев является боевиком террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Атаку на самолет ВВС США, как пишет газета, он планировал произвести с помощью беспилотника. Приобретение дрона россиянин обсуждал с другим боевиком "Исламского государства" в мессенджере Telegram. Daily Sabah добавляет, что задержанный арендовал велосипед и изучал местность вокруг аэродрома.

Правоохранительные органы Турции допрашивали Бакиева в течение 13 дней, 10 августа он должен предстать перед судом. Отмечается также, что россиянин владеет русским, английским, арабским и турецким языками.

В посольстве РФ в Анкаре в ответ на запросы российских информагентств сообщили, что изучают информацию о задержании россиянина.

Авиабазу "Инджирлик" в провинции Адана ВВС США используют для проведения воздушной операции против ИГ в Ираке и Сирии.