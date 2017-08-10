Восемь из десяти датчан получают пособия от государства

Подавляющее большинство граждан страны старше 18 лет получают определенную финансовую поддержку от властей в виде пособия на детей, студенческих субсидий, социального обеспечения или пенсий.

По данным Cepos thinktank и Статистического управления Дании, около 3,5 млн человек в Дании получили порядка €40 млрд от государства и муниципалитетов в 2015 году. 78,6% жителей страны предоставили, по меньшей мере, одну выплату в течение года, сообщает The Local.

Согласно отчету, за последние годы число безработных в Дании сократилось. Но увеличилось количество людей, получающих такие платежи, как субсидия для студентов (statens uddannelsesstøtte, SU) или жилищная поддержка (boligstøtte). Поэтому общая доля тех, кто получал выплаты от государства в течение года, оставалась относительно стабильной.

Консервативные комментаторы считают, что нынешняя структура является бюрократической и дорогостоящей. Другие полагают, что необходимо поддерживать имеющуюся систему благосостояния страны.

К слову, в рейтинге лучших стран для жизни детей Дания занимает третье место. Здесь созданы одни из лучших условий для молодежи, в том числе, и за счет выплачиваемых государством пособий.