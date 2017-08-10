Китайцы неожиданно перестали покупать зарубежную недвижимость

Объем инвестиций представителей Поднебесной сократился на 84% в первой половине 2017 года по сравнению с годом ранее. Это произошло после того, как правительство Китая официально объявило об «отрицательном списке» проектов, которые привлекали местные деньги.

По данным Morgan Stanley, в 2016 году китайцы составляли 25% покупателей коммерческой недвижимости центра Лондона. Внезапное отступление Китая отчасти объясняет ослабление рынка: цены на жилье в городе начали падать в последние несколько месяцев.

Китайские инвестиции в иностранную собственность во всем мире оценивались в $10,6 млрд в 2016 году. Morgan Stanley заявила, что в этом году этот объем упал до $1,7 млрд, что на 84% меньше. Эксперты ожидают, что и в следующем году ситуация будет схожей, а цифра снизится до $1,4 млрд.

В последние несколько недель Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая начала прекращать финансирование инвестиций в иностранную собственность. Вместо этого правительство хочет, чтобы покупатели вкладывали деньги в проекты страны - One Belt, One Road, чтобы связать Китай с Западом наземным путем. Инвестиции в недвижимость, гостиницы, развлекательные центры и спортивные клубы были названы «иррациональными».

Помимо Великобритании, эта ситуация скажется на США и Австралии. До сих пор китайские инвесторы заключали 30% всех сделок на Манхэттене. Цены на коммерческую недвижимость здесь снизились на 55% в годовом исчислении. В Австралии на китайцев приходится 12-25% от всего объема покупок коммерческой недвижимости.