Уровень инфляции в Венесуэле достиг 250%

Депутат национальной ассамблеи Венесуэлы Рафаэль Гусман заявил, что власти страны бездействуют, несмотря на ускоренно растущую инфляцию, сообщает радиостанция Union radio.

«Накопленная инфляция за семь месяцев года достигла 249%, а президент Николас Мадуро не принимает никаких мер, чтобы улучшить жизнь венесуэльцев», - сказал он.

Гусман сообщил, что с июня по июль стоимость базовой потребительской корзины увеличилась на 170%, ситуацию не спасет «любое увеличение заработной платы».

«Инфляция в июле составила 260%, что выше, чем накопленная за последние 10 лет инфляция в Перу», - сказал депутат.

Международный валютный фонд ожидает уровень инфляции в Венесуэле в следующем году более 2000%.