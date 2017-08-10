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Турция готовится к ответу в "томатной войне" с Россией
09:57 10.08.2017 |
Власти Турции будут вынуждены принять ответные меры, если Россия не откажется от торговых ограничений на поставки различных сельхозпродуктов, в том числе томатов, заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи.
"Несмотря на активные шаги Анкары по нормализации отношений с Москвой, ограничения на поставку томатов сохраняются. При этом сложности имеют место не только в вопросе экспорта томатов, но и ряда других наименований продукции", - сообщил Зейбекчи журналистам после встречи с членами правления Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции.
"К примеру, мы не смогли договориться по вопросу упрощения визового режима. Также, несмотря на снятие ограничений на автомобильные грузоперевозки, визовые пошлины остались настолько высокими, что делают невыгодными транспортные перевозки", - сказал министр, слова которого приводит информационное агентство "Анадолу".
Зейбекчи отметил, что во время бесед с российскими коллегами предупредил их о возможной ответной реакции на введенные ограничения.
"Негативные шаги российской стороны будут иметь политические последствия. От правительства Турции будут требовать ответных мер", - подчеркнул он.
При этом, по его словам, Турция выступает за урегулирование всех разногласий с Россией.
"Что касается поставок томатов, то Анкара не питает особых надежд по данному вопросу, весь ажиотаж вокруг этой темы связан с противоречивыми заявлениями представителей двух различных госструктур России, - сказал турецкий министр. - Мы не хотим слышать слово "ограничения" применительно к томатам, мясной или молочной продукции. Понимаем, что страны сезонно повышают или понижают таможенные пошлины для регулирования рынка сельхозпродукции. Пусть оппоненты принимают собственные меры, а мы примем свои и найдем выход из ситуации".
17-19 августа в турецком Измире состоятся российско-турецкие переговоры, которые которые Зейбекчи назвал очень важными.
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