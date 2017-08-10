Парламент Франции ужесточил борьбу с кумовством в политике

Нижняя палата парламента Франции - Национальное собрание - в среду, 9 августа, утвердила закон, направленный против кумовства и коррупции в политике. В поддержку законопроекта, упраздняющего фонд, из которого депутаты могли распределять субсидии в своих избирательных округах, проголосовали 412 парламентария, еще 74 были против. Существование этого фонда, бюджет которого в минувшем году составил 146 млн евро, критиковали за содействие семейственности.

Кроме того ужесточены условия, на которых депутатам позволено заниматься консультационной деятельностью. Президент страны Эмманюэль Макрон в своей предвыборной программе обещал полностью запретить работу депутатов советниками, хотя это обещание так и не было реализовано. Помимо этого парламентарии отменили паушальную сумму, выделяемую им на расходы. Теперь депутатам Национального собрания и членам Сената придется для возмещения служебных расходов предъявлять соответствующие счета и квитанции. До этого депутаты ежемесячно получали на компенсацию служебных расходов 5373 евро, сенаторы - 6110 евро.

На прошлой неделе французские депутаты одобрили закон, запрещающий им нанимать близких родственников на должности парламентских помощников.