Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 9 августа 2017 года

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 9 августа 2017 года

17:14 09.08.2017 |

Мир

 
Политика

Президент США Дональд Трамп предупредил, чтобы Северная Корея больше не угрожала его стране, иначе столкнется с «огнем и яростью». В ответ на это Пхеньян заявил, что думает о нанесении удара по Гуаму, американской территории в Тихом океане читать на WSJ.com читать на FT.com

Дональд Трамп «пробует все средства», пытаясь найти подход к Северной Корее и убедить ее начать переговоры по ядерной программе. Если сначала он приглашал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына поужинать фастфудом, то теперь они все больше угрожают друг другу читать на FT.com

В Германии молодые избиратели поддерживают «бабушку» Меркель. Новому поколению трудно представить страну без нынешнего канцлера Ангелы Меркель, которая занимает этот пост уже 12 лет читать на FT.com

Канада и 11 латиноамериканских государств во вторник подписали декларацию о том, что они не будут признавать недавно избранную конституционную ассамблею Венесуэлы и принятые ею законы. Они поддерживают национальную ассамблею, в которой доминирует оппозиция читать на FT.com

Точка зрения

Изгнание сотен американских дипломатов из России может привести к неожиданным результатам. В 1986 г. уже наблюдалась похожая ситуация, когда американская миссия лишилась поваров, уборщиков, водителей и других сотрудников. Их обязанности пришлось выполнять самим дипломатам. Тогда это дало США шанс лучше понять реалии советской России. Возможно, сейчас стороны тоже смогут лучше понять друг друга и это пойдет на пользу их отношениям, пишет корреспондент FT Катрина Мэнсон читать на FT.com

Экономика

Снижение экспорта Германии в июне стало самым большим почти за два года. Это вызвало дебаты о том, может ли укрепление евро помешать восстановлению экономики еврозоны читать на FT.com

Эмиссия облигаций такими надгосударственными организациями, как Европейский банк реконструкции и развития, выросла более чем в два раза за последние 10 лет. В 2016 г. она достигла $265 млрд, согласно Dealogic читать на FT.com

Индустрия

BHP Billiton планирует стать одним из крупнейших в мире поставщиков сульфата никеля, ключевого компонента для используемых в электромобилях аккумуляторов. Кроме того, ожидается, что благодаря распространению электромобилей вырастет спрос на литий и кобальт, которыми тоже богата Австралия читать на FT.com

Автомобили

Председатель совета директоров Ford Motor Билл Форд в интервью WSJ поделился мыслями о том, что сейчас компании не хватает дальновидности. Но он считает, что может это исправить, и уже провел кадровые перестановки, чтобы быстрее разрабатывать электромобили и другие современные технологии читать на WSJ.com

Сразу 11 американских штатов борются за то, чтобы Toyota и Mazda построили на их территории завод стоимостью $1,6 млрд читать на WSJ.com

Tesla привлекла миллиарды долларов на фондовом рынке, продавая инвесторам историю о своем неограниченном росте. Теперь она надеется провернуть это на долговом рынке, предлагая облигации с относительно низкой для ее рейтинга доходностью в 5,25%. Однако некоторые участники этого рынка обеспокоены убытками компании читать на WSJ.com

Крупный план

Люди все реже владеют собственными автомобилями на фоне появления сервисов по вызову водителей. Поэтому бизнес ведущих автопроизводителей рискует стать низкомаржинальным. При этом будущее поставщиков автомобильных компонентов выглядит более радужным читать на FT.com

Финансы

Ровно 10 лет назад – 9 августа 2007 г. - появились первые признаки мирового финансового кризиса, возникшего из-за проблем на рынке ипотечных ценных бумаг. Тогда многие инвесторы недооценивали масштаб проблем читать на WSJ.com

Американская Vantiv приобретет британского провайдера платежных сервисов Worldpay более чем за $10 млрд. Это происходит на фоне консолидации отрасли читать на WSJ.com читать на FT.com

Курс иены вырос в среду, несмотря на угрозу конфликта с участием Северной Кореи. Такое происходит уже не в первый раз. Это свидетельствует, что для инвесторов в напряженные моменты статус японской валюты как безопасного актива перевешивает географическую близость Пхеньяна читать на WSJ.com

Обострение риторики между Северной Кореей и США привело к росту спроса на безопасные активы, включая швейцарский франк и золото читать на FT.com

Абу-Даби неофициально бойкотирует западные банки, имеющие крупных инвесторов из Катара, говорят участники отрасли. К ним относятся Credit Suisse, Deutsche Bank и Barclays читать на FT.com

Многие пенсионные фонды в США получили высокую прибыль благодаря ралли на фондовом рынке. Но у них по-прежнему остаются проблемы с финансированием, так как их обязательства очень велики читать на WSJ.com

Wells Fargo привлек внимание американских регуляторов из-за практики продажи дополнительных страховых продуктов при автокредитовании. Они ведут расследование читать на WSJ.com

Британские банки все чаще используют специальное программное обеспечение, помогающее выявить мошенников, которые звонят им с целью вывести деньги со счетов клиентов читать на FT.com

Технологии

Увольнение сотрудника Google, написавшего меморандум о биологических различиях между мужчинами и женщинами, вызвало дебаты. Одни обвиняют компанию в подавлении свободы слова, а другие считают, что взгляды этого сотрудника подчеркивают необходимость политики гендерной диверсификации читать на WSJ.com

Гендиректор Google Сундар Пичаи избегал публичных конфликтов, но из-за меморандума одного из уже бывших сотрудников он вынужден вступить в дебаты о гендерной диверсификации читать на FT.com

Медиабизнес

Walt Disney расторгнет соглашение о дистрибуции с Netflix и запустит собственные потоковые видеосервисы в следующие два года. Это позволит компании напрямую взаимодействовать со зрителями читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Азиатские стартапы, позволяющие брать напрокат велосипеды и оставлять их где угодно, хотят выйти на рынки США и Европы. Их амбиции и проблемы напоминают Uber. В Лондоне они уже успели вызвать недовольство властей читать на WSJ.com

British American Tobacco привлекла во вторник $17,25 млрд на долговых рынках. Это вторая по величине эмиссия корпоративных облигаций в этом году читать на FT.com

Акции Ralph Lauren и Michael Kors во вторник подорожали на 13,3 и 21,5% соответственно. Их попытки ограничить скидки привели к снижению продаж, но их квартальная прибыль превзошла прогнозы аналитиков читать на WSJ.com читать на FT.com

Спортивный онлайн-ритейлер Fanatics привлек $1 млрд от инвесторов во главе с SoftBank. Благодаря этому стартап, который хочет конкурировать с Amazon, теперь оценивается в $4,5 млрд читать на WSJ.com

Недвижимость

Blackstone приобретет большую часть портфеля недвижимости испанского Banco Popular, который был спасен властями в июне. Размер портфеля составляет 30 млрд евро читать на WSJ.com

По материалам: Ведомости
 

ПО РУБРИКАМ

17:08 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 9 ав­гу­ста со­ста­вил 25,7245 грн

16:27 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 09.08.17

16:14 Дол­лар, ие­на и франк про­дол­жа­ют подъ­ем 9 ав­гу­ста из-за на­пря­жен­но­сти меж­ду США и КНДР

13:45 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР упа­ли 9 ав­гу­ста из-за обостре­ния на­пря­жен­но­сти во­круг КНДР

11:29 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 08.08.2017

11:08 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 09.08.17

10:42 Бит­койн во втор­ник сно­ва уста­но­вил ре­корд, под­няв­шись в хо­де тор­гов вы­ше $3500

10:22 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 9 ав­гу­ста

10:05 Ре­гу­ля­то­ры США да­ли 19 ино­стран­ным бан­кам еще год на под­го­тов­ку ан­ти­кри­зис­ных пла­нов

10:00 НБУ про­дал 8 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 9 817 млн гри­вен

09:56 8 ав­гу­ста объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке умень­шил­ся на $38 млн до $130,9 млн

09:50 НБУ оштра­фо­вал "Райф­фай­зен Банк Аваль" на 5 млн гри­вен

09:45 НБУ за ме­сяц вы­дал 23 ва­лют­ные ли­цен­зии физ­ли­цам, об­щий объ­ем опе­ра­ций со­ста­вил $437 тыс.

08:53 Зо­ло­то рас­тет в цене на фоне гео­по­ли­ти­че­ской на­пря­жен­но­сти

07:42 Фон­до­вые ин­дек­сы США сни­зи­лись по ито­гам то­ров 8 ав­гу­ста

• дальше…

18:34 По­че­му ин­ве­сто­ры бо­ят­ся укра­ин­ской неф­ти и га­за

16:21 Мин­фин про­дол­жит пе­ре­го­во­ры с НБУ по ре­про­фай­лин­гу ОВГЗ

14:56 Сто­и­мость ав­то­га­за 9 ав­гу­ста вы­рос­ла в ря­де круп­ных се­тей

14:50 Dragon Capital до­пус­ка­ет рост про­гноз­но­го уров­ня ин­фля­ции на 0,6 п. п. в ре­зуль­та­те воз­мож­но­го по­вы­ше­ния цен на газ для на­се­ле­ния

14:16 На­след­ник Бал­чу­на. Убе­рет ли но­вый ди­рек­тор Укр­за­лиз­ны­ци Са­шу Яну­ко­ви­ча из Укр­за­лиз­ны­ци

14:07 Ка­б­мин одоб­рил за­ко­но­про­ект о вве­де­нии еди­но­го сче­та для на­ло­го­пла­тель­щи­ков

13:43 Ка­б­мин утвер­дил по­ря­док вво­за в Укра­и­ну под­па­да­ю­ще­го до 2025 го­да под на­ло­го­вые льго­ты им­пор­та для авиа­про­ма

13:34 Це­ны на нефть пе­ре­шли к ро­сту 9 июля на ожи­да­ни­ях от­че­та о за­па­сах в США

13:15 Ка­б­мин уво­лил пред­прав­ле­ния "Укрзализныци" Баль­чу­на и на­зна­чил врио пред­прав­ле­ния Крав­цо­ва

13:03 Ка­б­мин Укра­и­ны одоб­рил кон­кур­сы на 4G на 1800 МГц и 2600 МГц со стар­то­вой це­ной 6,3 млрд грн в IV-м кв.-2017

• дальше…

17:48 В Рос­сии нач­нут от­клю­чать элек­тро­энер­гию из-за ок­ку­пи­ро­ван­но­го Кры­ма

17:14 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 9 ав­гу­ста 2017 го­да

16:56 По $400 каж­до­му. За­чем Пу­тин при­ез­жал в Аб­ха­зию

12:01 Уро­вень без­ра­бо­ти­цы во Фран­ции сни­зит­ся бла­го­да­ря ре­фор­ме Мак­ро­на - про­гноз

10:38 США на­нес­ли пер­вый удар по ме­тал­лур­гам Ки­тая

10:14 Биз­нес опа­са­ет­ся ин­ве­сти­ро­вать в Ве­ли­ко­бри­та­нию

10:05 Ре­гу­ля­то­ры США да­ли 19 ино­стран­ным бан­кам еще год на под­го­тов­ку ан­ти­кри­зис­ных пла­нов

08:34 Тур­ция на­ча­ла стро­и­тель­ство сте­ны на гра­ни­це с Ира­ном

08:27 КНДР при­гро­зи­ла ра­кет­ным уда­ром по ба­зе США на Гу­а­ме

08:19 Трамп при­гро­зил Се­вер­ной Ко­рее не­ви­дан­ны­ми "ог­нем и яростью"

08.08 Бан­ки Бри­та­нии стра­да­ют от кад­ро­вых про­блем Трам­па

08.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 8 ав­гу­ста 2017 го­да

08.08 На­зван пер­вый кан­тон Швей­ца­рии, где вве­дут ми­ни­маль­ную зар­пла­ту

08.08 За­чем Тби­ли­си пре­вра­ща­ет Са­а­ка­шви­ли в Яну­ко­ви­ча

08.08 Спа­се­ние Fannie Mae и Freddie Mac от сле­ду­ю­ще­го кри­зи­са мо­жет сто­ить $100 млрд - стресс-те­сты

• дальше…

08:48 Гос­спец­свя­зи раз­ра­бо­та­ло за­ко­но­про­ект об обя­за­тель­ной ре­ги­стра­ции або­нен­тов мо­биль­ной свя­зи

08.08 Ва­кант­ность в тор­го­вых цен­трах Ки­е­ва рез­ко сни­зи­лась

08.08 Ки­ев­ских пар­ков­щи­ков за­ме­нят кон­тро­ле­ра­ми

07.08 IT-сек­тор за­хва­ты­ва­ет офис­ный ры­нок Ки­е­ва

04.08 Объ­ем жи­лья на пер­вич­ном рын­ке Ки­е­ва в 10 раз пре­вы­ша­ет спрос - экс­перт

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

02.08 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

02.08 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

31.07 По­че­му укра­и­нец про­тив рын­ка зем­ли

31.07 Dragon Capital по­ку­па­ет два биз­нес-цен­тра в Ки­е­ве

28.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить сне­го­пла­виль­ный пункт за 43 мил­ли­о­на гри­вен

27.07 СП "Электронтранс" тре­бу­ет от­ме­нить ре­ше­ние тен­дер­но­го ко­ми­те­та о по­став­ке Ки­е­ву 40 низ­ко­поль­ных трам­ва­ев Pesa

26.07 С 1 ав­гу­ста часть Кон­трак­то­вой пло­ща­ди и ули­цы Са­гай­дач­но­го ста­нут пол­но­стью пе­ше­ход­ны­ми в ка­че­стве экс­пе­ри­мен­та

25.07 ФГИ объ­явил кон­курс на оцен­щи­ка 99,8% ак­ций "Киевпассервиса"

• дальше…

18:18 Ко­гда "Бе­лый вождь" от­пра­вит Тяг­ни­бо­ка на пен­сию

12:43 Укра­и­на разо­рва­ла со­гла­ше­ние с Рос­си­ей по экс­пор­ту во­ен­ной тех­ни­ки

08:01 Рос­сий­ские сай­ты вы­па­ли из топ-10 са­мых по­се­ща­е­мых ин­тернет-ре­сур­сов Укра­и­ны

08.08 За­чем Тби­ли­си пре­вра­ща­ет Са­а­ка­шви­ли в Яну­ко­ви­ча

08.08 Бой за "Муравейник". Что про­ис­хо­дит на Свет­ло­дар­ской ду­ге

07.08 Суд аре­сто­вал все иму­ще­ство На­си­ро­ва, - САП

07.08 "Се­зон отпусков" в АТО. Охо­та на дро­нов и ожи­да­ние "Джавелинов"

07.08 Вы­ход­ные в АТО. Про­во­ка­ции, бои и как от­ве­ча­ли вра­гу ВСУ

07.08 Пен­та­гон ре­ко­мен­до­вал Бе­ло­му до­му предо­ста­вить Ки­е­ву ле­таль­ное ору­жие

07.08 Про­тив Гон­та­ре­вой воз­об­но­ви­ли след­ствие - суд

04.08 Мар­ты­нен­ко про­иг­рал суд в Швей­ца­рии по кор­руп­ци­он­но­му де­лу - DW

04.08 Пе­ту­ши­ные бои. Как Ве­ре­сень внед­ря­ет в Укра­ине кремлев­ский те­ле­фор­мат

04.08 Как Укра­и­на сде­ла­ет каж­до­го "кримнашиста" пре­ступ­ни­ком

03.08 Да­ни­люк по­про­сил ГФС про­ве­рить его на­ло­ги

03.08 "Нафтогаз" про­тив "Укртрансгаза". Ко­го за­пу­ги­вал Ко­болев сво­и­ми "АТОш­ни­ка­ми с Майдана"

• дальше…

15:08 Mercedes при­ду­мал по­душ­ки без­опас­но­сти для пе­ше­хо­дов

08:59 VPN-сер­вис Hotspot Shield ули­чи­ли в слеж­ке за поль­зо­ва­те­ля­ми

08.08 Mazda на­учи­лась вос­пла­ме­нять бен­зин сжа­ти­ем

08.08 Toyota при­ду­ма­ла ко­роб­ку пе­ре­дач, ко­то­рая и не «ме­ха­ни­ка», и не «ав­то­мат»

08.08 Гиб­кие бес­про­вод­ные на­уш­ни­ки Samsung U Flex Headphones обес­пе­чи­ва­ют до 10 ча­сов ав­то­ном­ной ра­бо­ты

08.08 Уче­ные вы­яс­ни­ли, на­сколь­ко лег­ко об­ма­нуть бес­пи­лот­ную ма­ши­ну

08.08 В ГФС пред­ла­га­ют уже­сто­чить от­вет­ствен­ность за на­ру­ше­ния ре­жи­ма вре­мен­но­го вво­за ав­то на ино­стран­ных но­ме­рах

07.08 Илон Маск возь­мёт­ся за со­зда­ние по­ез­дов Hyperloop

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Оста­но­вив­ший WannaCry бри­та­нец при­знал­ся в со­зда­нии бан­ков­ско­го тро­я­на

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

07.08 Гла­ву Samsung хо­тят по­са­дить на 12 лет

04.08 Топ-ме­не­джер Volkswagen в су­де при­знал свою ви­ну в "дизельгейте"

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

04.08 В Tesla Model 3 об­на­ру­жи­лась «сек­рет­ная» ка­ме­ра для на­блю­де­ния за во­ди­те­лем

• дальше…

14:02 Ки­тай­ский ре­сто­ран пред­ла­гал жен­щи­нам скид­ку за боль­шую грудь

07.08 Раз­ру­ше­ние ми­фа о ро­бо­ти­за­ции: без­ра­бо­ти­цы не бу­дет

07.08 Как пра­виль­но ска­зать "нет": 3 си­ту­а­ции на ра­бо­те

04.08 Пло­хой на­чаль­ник: 10 при­зна­ков

03.08 Но­вая про­фес­сия – по­пуля­ри­за­тор на­у­ки

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно