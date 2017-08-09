Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 9 августа 2017 года

Президент США Дональд Трамп предупредил, чтобы Северная Корея больше не угрожала его стране, иначе столкнется с «огнем и яростью». В ответ на это Пхеньян заявил, что думает о нанесении удара по Гуаму, американской территории в Тихом океане читать на WSJ.com читать на FT.com

Дональд Трамп «пробует все средства», пытаясь найти подход к Северной Корее и убедить ее начать переговоры по ядерной программе. Если сначала он приглашал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына поужинать фастфудом, то теперь они все больше угрожают друг другу читать на FT.com

В Германии молодые избиратели поддерживают «бабушку» Меркель. Новому поколению трудно представить страну без нынешнего канцлера Ангелы Меркель, которая занимает этот пост уже 12 лет читать на FT.com

Канада и 11 латиноамериканских государств во вторник подписали декларацию о том, что они не будут признавать недавно избранную конституционную ассамблею Венесуэлы и принятые ею законы. Они поддерживают национальную ассамблею, в которой доминирует оппозиция читать на FT.com

Точка зрения

Изгнание сотен американских дипломатов из России может привести к неожиданным результатам. В 1986 г. уже наблюдалась похожая ситуация, когда американская миссия лишилась поваров, уборщиков, водителей и других сотрудников. Их обязанности пришлось выполнять самим дипломатам. Тогда это дало США шанс лучше понять реалии советской России. Возможно, сейчас стороны тоже смогут лучше понять друг друга и это пойдет на пользу их отношениям, пишет корреспондент FT Катрина Мэнсон читать на FT.com

Экономика

Снижение экспорта Германии в июне стало самым большим почти за два года. Это вызвало дебаты о том, может ли укрепление евро помешать восстановлению экономики еврозоны читать на FT.com

Эмиссия облигаций такими надгосударственными организациями, как Европейский банк реконструкции и развития, выросла более чем в два раза за последние 10 лет. В 2016 г. она достигла $265 млрд, согласно Dealogic читать на FT.com

Индустрия

BHP Billiton планирует стать одним из крупнейших в мире поставщиков сульфата никеля, ключевого компонента для используемых в электромобилях аккумуляторов. Кроме того, ожидается, что благодаря распространению электромобилей вырастет спрос на литий и кобальт, которыми тоже богата Австралия читать на FT.com

Автомобили

Председатель совета директоров Ford Motor Билл Форд в интервью WSJ поделился мыслями о том, что сейчас компании не хватает дальновидности. Но он считает, что может это исправить, и уже провел кадровые перестановки, чтобы быстрее разрабатывать электромобили и другие современные технологии читать на WSJ.com

Сразу 11 американских штатов борются за то, чтобы Toyota и Mazda построили на их территории завод стоимостью $1,6 млрд читать на WSJ.com

Tesla привлекла миллиарды долларов на фондовом рынке, продавая инвесторам историю о своем неограниченном росте. Теперь она надеется провернуть это на долговом рынке, предлагая облигации с относительно низкой для ее рейтинга доходностью в 5,25%. Однако некоторые участники этого рынка обеспокоены убытками компании читать на WSJ.com

Крупный план

Люди все реже владеют собственными автомобилями на фоне появления сервисов по вызову водителей. Поэтому бизнес ведущих автопроизводителей рискует стать низкомаржинальным. При этом будущее поставщиков автомобильных компонентов выглядит более радужным читать на FT.com

Финансы

Ровно 10 лет назад – 9 августа 2007 г. - появились первые признаки мирового финансового кризиса, возникшего из-за проблем на рынке ипотечных ценных бумаг. Тогда многие инвесторы недооценивали масштаб проблем читать на WSJ.com

Американская Vantiv приобретет британского провайдера платежных сервисов Worldpay более чем за $10 млрд. Это происходит на фоне консолидации отрасли читать на WSJ.com читать на FT.com

Курс иены вырос в среду, несмотря на угрозу конфликта с участием Северной Кореи. Такое происходит уже не в первый раз. Это свидетельствует, что для инвесторов в напряженные моменты статус японской валюты как безопасного актива перевешивает географическую близость Пхеньяна читать на WSJ.com

Обострение риторики между Северной Кореей и США привело к росту спроса на безопасные активы, включая швейцарский франк и золото читать на FT.com

Абу-Даби неофициально бойкотирует западные банки, имеющие крупных инвесторов из Катара, говорят участники отрасли. К ним относятся Credit Suisse, Deutsche Bank и Barclays читать на FT.com

Многие пенсионные фонды в США получили высокую прибыль благодаря ралли на фондовом рынке. Но у них по-прежнему остаются проблемы с финансированием, так как их обязательства очень велики читать на WSJ.com

Wells Fargo привлек внимание американских регуляторов из-за практики продажи дополнительных страховых продуктов при автокредитовании. Они ведут расследование читать на WSJ.com

Британские банки все чаще используют специальное программное обеспечение, помогающее выявить мошенников, которые звонят им с целью вывести деньги со счетов клиентов читать на FT.com

Технологии

Увольнение сотрудника Google, написавшего меморандум о биологических различиях между мужчинами и женщинами, вызвало дебаты. Одни обвиняют компанию в подавлении свободы слова, а другие считают, что взгляды этого сотрудника подчеркивают необходимость политики гендерной диверсификации читать на WSJ.com

Гендиректор Google Сундар Пичаи избегал публичных конфликтов, но из-за меморандума одного из уже бывших сотрудников он вынужден вступить в дебаты о гендерной диверсификации читать на FT.com

Медиабизнес

Walt Disney расторгнет соглашение о дистрибуции с Netflix и запустит собственные потоковые видеосервисы в следующие два года. Это позволит компании напрямую взаимодействовать со зрителями читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Азиатские стартапы, позволяющие брать напрокат велосипеды и оставлять их где угодно, хотят выйти на рынки США и Европы. Их амбиции и проблемы напоминают Uber. В Лондоне они уже успели вызвать недовольство властей читать на WSJ.com

British American Tobacco привлекла во вторник $17,25 млрд на долговых рынках. Это вторая по величине эмиссия корпоративных облигаций в этом году читать на FT.com

Акции Ralph Lauren и Michael Kors во вторник подорожали на 13,3 и 21,5% соответственно. Их попытки ограничить скидки привели к снижению продаж, но их квартальная прибыль превзошла прогнозы аналитиков читать на WSJ.com читать на FT.com

Спортивный онлайн-ритейлер Fanatics привлек $1 млрд от инвесторов во главе с SoftBank. Благодаря этому стартап, который хочет конкурировать с Amazon, теперь оценивается в $4,5 млрд читать на WSJ.com

Недвижимость

Blackstone приобретет большую часть портфеля недвижимости испанского Banco Popular, который был спасен властями в июне. Размер портфеля составляет 30 млрд евро читать на WSJ.com