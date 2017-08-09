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Уровень безработицы во Франции снизится благодаря реформе Макрона - прогноз
12:01 09.08.2017 |
Парламент Франции принял законопроект, позволяющий правительству быстро отслеживать изменения в трудовом кодексе. Это - первая крупная реформа Эммануэля Макрона, направленная на сокращение безработицы.
Либерализация рынка труда Франции - давнее требование ее партнеров по еврозоне во главе с Германией - была одной из центральных пунктов в предвыборной кампании Макрона. Сенат верхней палаты принял окончательный вариант текста 225 голосами против 109, сообщает The Local.
Бывший инвестиционный банкир Макрон хочет дать работодателям больше возможностей для обсуждения условий труда с рабочими на уровне компании, а не посредством отраслевых норм. 39-летний лидер Франции также хочет ограничить компенсацию, присужденную судами в делах об увольнении. Работодатели ссылаются на нынешнюю нехватку обоснования суммы ущерба в качестве препятствия для найма.
Приблизительно 3,5 миллиона человек в стране не работают. Потому нынешний президент назначил своей главной задачей сократить безработицу с прогнозируемого 9,4% от трудоспособного населения в этом году до 7% к 2022 году.
Правительство утверждает, что трудовые реформы, которые были предметом нескольких раундов переговоров с работодателями и профсоюзами, будут полезны как для владельцев компаний, так и для рабочих. В то время как компаниям, например, легче будет увольнять сотрудников во время экономического спада, безработные получат более высокие пособия.
Реформы также направлены на упорядочение внутренней инфраструктуры компании за счет слияния множества рабочих комитетов в единый орган.
Работодатели приветствовали неизбежные изменения, которые будут реализованы с помощью исполнительных распоряжений в сентябре. По словам главы федерации работодателей «Медеп» Пьера Гаттаза, пересмотр существующих норм был абсолютно необходимым для страны. Поскольку Франция в этом отношении должна стать такой же привлекательной, как ее соседи.
Интересно, что в странах с самым низким уровнем безработицы, например, в Германии, наблюдается рост цен на жилье. А в государствах с высоким уровнем незанятости населения стоимость недвижимости все время снижается.
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