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США нанесли первый удар по металлургам Китая
10:38 09.08.2017 |
Администрация президента США Дональда Трампа предприняла первые шаги, которые могу поразить экспорт китайского алюминия, пишет CNN.
Министерство торговли объявило предварительное решение о введении тарифа на поставки алюминиевой фольги из Китая в размере от 16,5% до 81% исходя из субсидий, которые компании получают от китайского правительства.
"Соединенные Штаты привержены свободе, справедливости и взаимной торговле и будут продолжать проверять предоставленную нам информацию, которая привела нас к такому решению, - говорится в заявлении министра торговли Уилбера Росса. -
Администрация Трампа не будет сидеть без дела, поскольку вредные торговые практики иностранных государств пытаются использовать преимущества наших основных отраслей, рабочих и предприятий".
Это действие не зависит от расследования того, наносит ли алюминий, поставляемый из-за рубежа, вред национальной безопасности США. О расследовании администрация Трампа заявила в апреле 2017 г.
По данным департамента торговли, в 2016 г. импорт алюминиевой фольги из Китая составил около $389 млн.
Алюминиевая ассоциация, из-за жалобы которой Белый дом и ввел подобные тарифы, заявила, что удовлетворена решением.
"Производители алюминиевой фольги в США являются одними из самых конкурентоспособных производителей в мире, но они не могут конкурировать с продуктами, которые субсидируются китайским правительством и продаются по несправедливо низким ценам", - сказала Хайди Брок, президент и исполнительный директор группы.
Производство стали и алюминия в Китае в прошлом месяце достигло исторических максимумов, в то время как администрация президента США Дональда Трампа рассматривает меры по ограничению импорта.
Ранее Трамп сказал журналистам, что Китай, как и другие страны, занимается демпингом и "разрушает нашу сталелитейную промышленность, они делают это десятилетиями, и я прекращаю это".
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