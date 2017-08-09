США нанесли первый удар по металлургам Китая

Администрация президента США Дональда Трампа предприняла первые шаги, которые могу поразить экспорт китайского алюминия, пишет CNN.

Министерство торговли объявило предварительное решение о введении тарифа на поставки алюминиевой фольги из Китая в размере от 16,5% до 81% исходя из субсидий, которые компании получают от китайского правительства.

"Соединенные Штаты привержены свободе, справедливости и взаимной торговле и будут продолжать проверять предоставленную нам информацию, которая привела нас к такому решению, - говорится в заявлении министра торговли Уилбера Росса. -

Администрация Трампа не будет сидеть без дела, поскольку вредные торговые практики иностранных государств пытаются использовать преимущества наших основных отраслей, рабочих и предприятий".

Это действие не зависит от расследования того, наносит ли алюминий, поставляемый из-за рубежа, вред национальной безопасности США. О расследовании администрация Трампа заявила в апреле 2017 г.

По данным департамента торговли, в 2016 г. импорт алюминиевой фольги из Китая составил около $389 млн.

Алюминиевая ассоциация, из-за жалобы которой Белый дом и ввел подобные тарифы, заявила, что удовлетворена решением.

"Производители алюминиевой фольги в США являются одними из самых конкурентоспособных производителей в мире, но они не могут конкурировать с продуктами, которые субсидируются китайским правительством и продаются по несправедливо низким ценам", - сказала Хайди Брок, президент и исполнительный директор группы.

Производство стали и алюминия в Китае в прошлом месяце достигло исторических максимумов, в то время как администрация президента США Дональда Трампа рассматривает меры по ограничению импорта.

Ранее Трамп сказал журналистам, что Китай, как и другие страны, занимается демпингом и "разрушает нашу сталелитейную промышленность, они делают это десятилетиями, и я прекращаю это".