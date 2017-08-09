Бизнес опасается инвестировать в Великобританию

Компании с приближением Брекзита все сильнее опасаются вкладывать деньги в Великобританию. По данным Wall Street Journal, в прошлом году объем инвестиций в страну сократился впервые с 2009 г.

Инвесторы до сих пор не могут понять, как все же будет выглядеть процесс выхода Великобритании из Евросоюза. При этом британское правительство уверяет, что бизнесу дадут время на адаптацию, что будет заключено взаимовыгодное соглашение с представителями ЕС. Но пока о нем известно лишь на словах.

Министр финансов Филип Хаммонд понимает нынешнюю позицию бизнеса по отношению к Великобритании. По его мнению, многие действуют осторожно и предпочли сейчас взять паузу и воздержаться от принятия инвестиционных решений. Компаниям нужна большая ясность насчет того, как в результате будут выглядеть отношения с Европой, заявил Хаммонд.

Банк Англии недавно снизил прогноз роста бизнес-инвестиций в Великобританию на этот год на 0,75 процентного пункта до 1%. Пересмотрен также прогноз на 2018 г. в сторону понижения на 0,5 процентного пункта до 2,75%.

Руководитель Банка Англии Марк Карни заявил, что Брекзит бросает огромную тень на экономические перспективы Великобритании. Он начинает терять уверенность в том, что выход страны из Евросоюза пройдет спокойно. Пока что начальный раунд переговоров об условиях Брекзита не принес существенного прогресса. По словам Марка Карни, регулятор прогнозирует, что связанная с выходом Великобритании из ЕС неопределенность снизит объем инвестиций в стране. Он будет на 20% ниже в 2020 г., чем было бы без Брекзита. Для того чтобы избежать худших последствий, Великобритании необходимо заключить с ЕС соглашение о переходном периоде, отметил глава Банка Англии.