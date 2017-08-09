Турция начала строительство стены на границе с Ираном

Турция приступила к возведению "стены безопасности" вдоль границы с Ираном . Строительные работы начались во вторник, 8 августа, сообщила администрация провинции Агры. На распространенных властями фотографиях видны строительные краны, устанавливающие на границе бетонные элементы шириной около двух метров.

Такие меры направлены прежде всего против запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП), а также близкой к ней иранской группировки "Партия свободной жизни в Курдистане", известной своими терактами на северо-западе Ирана.

Против террористов и контрабандистов

Трехметровые заграждения призваны предотвращать проникновение в страну курдских боевиков и контрабандистов с территории Ирана. О планах строительства стены протяженностью 144 километра сообщил в июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В середине июня 2017 года турецкие власти заявили об окончании строительства большей части стены на границе с Сирией. По словам министра обороны Турции Фикри Ышика, завершены работы на участке в 680 из 828 километров. Возведение этого заграждения поможет предотвратить проникновение террористов в Турцию, указал он. Внешние границы Турции в рамках обеспечения "интегрированной безопасности" будут оборудованы системами освещения, сенсорами и камерами видеонаблюдения, добавил Ышик.