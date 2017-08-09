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Турция начала строительство стены на границе с Ираном
08:34 09.08.2017 |
Такие меры направлены прежде всего против запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП), а также близкой к ней иранской группировки "Партия свободной жизни в Курдистане", известной своими терактами на северо-западе Ирана.
Против террористов и контрабандистов
Трехметровые заграждения призваны предотвращать проникновение в страну курдских боевиков и контрабандистов с территории Ирана. О планах строительства стены протяженностью 144 километра сообщил в июне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В середине июня 2017 года турецкие власти заявили об окончании строительства большей части стены на границе с Сирией. По словам министра обороны Турции Фикри Ышика, завершены работы на участке в 680 из 828 километров. Возведение этого заграждения поможет предотвратить проникновение террористов в Турцию, указал он. Внешние границы Турции в рамках обеспечения "интегрированной безопасности" будут оборудованы системами освещения, сенсорами и камерами видеонаблюдения, добавил Ышик.
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