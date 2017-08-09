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Трамп пригрозил Северной Корее невиданными "огнем и яростью"
08:19 09.08.2017 |
Президент Дональд Трамп пообещал, что США ответят "огнем и яростью", если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.
Угроза Трампа прозвучала на фоне сообщений о том, что КНДР произвела ядерную боеголовку, которую можно установить на имеющиеся у Северной Кореи ракеты.
Об этом написала Washington Post.
Это означало бы, что Север гораздо более быстрыми темпами разрабатывает ядерное оружие, способное поразить США.
ООН недавно расширила экономические санкции против КНДР. Решение было принято после проведения Пхеньяном двух запусков межконтинентальных баллистических ракет.
Страны-члены ООН будут обязаны не повышать число работников из Северной Кореи на своей территории, не создавать новые совместные предприятия с КНДР и не расширять существующие. Резолюция также предусматривает санкции против лиц, связанных с северокорейской ядерной программой.
Пхеньян в июле провел два испытания, заявив, что теперь вся территория США находится в зоне поражения северокорейских ракет.
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