Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 8 августа 2017 года

Политика

Может ли Алексей Навальный стать настоящей альтернативой Владимиру Путину? Выступающий за борьбу с коррупцией оппозиционер пока не представил широкой публике убедительную политическую программу читать на FT.com

Политическое будущее президента ЮАР Джейкоба Зумы находится под угрозой. Парламент страны готовится провести во вторник тайное голосование по вынесению ему вотума недоверия на фоне обвинений в коррупции и помощи влиятельной семье Гупта читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Из-за связанной с Brexit неопределенностью компании откладывают инвестиции в Великобританию несмотря на хорошую прибыль и низкую безработицу в стране читать на WSJ.com

Экономические данные Италии в последнее время обнадеживающие. Но у специалистов есть опасения, что ей не удастся удержать нынешние темпы экономического роста читать на FT.com

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы французы получили высокие экономические посты в ЕС, тем самым увеличив влияние страны в блоке. Но не факт, что Макрону это удастся, так как большим влиянием обладает Германия читать на FT.com

Несмотря на попытки президента США Дональда Трампа ограничить иммиграцию все больше мексиканцев получают визы для работы в стране. Спрос на труд временных мексиканских рабочих растет читать на WSJ.com

Экспорт и импорт Китая в июле выросли, хотя и не так сильно, как в июне. Их рост в годовом выражении составил 7,2% и 11% соответственно читать на WSJ.com

Индустрия

United Technologies, поставщик компонентов для аэрокосмической отрасли, сделал предложение о покупке конкурента Rockwell Collins. Но у сторон есть разногласия по поводу цены. Размер потенциальной сделки может превысить $20 млрд читать на WSJ.com

Автомобили

Tesla планирует привлечь $1,5 млрд, впервые проведя эмиссию облигаций, на фоне выхода ее бюджетного электромобиля Model 3 читать на WSJ.com читать на FT.com

Экс-руководитель китайского конгломерата LeEco Цзя Юэтин нашел в США место для нового завода производителя электромобилей Faraday Future. Он является единственным известным инвестором компании. Тем временем в Китае LeEco находится под давлением кредиторов читать на FT.com

Акции Hyundai Motor подешевели во вторник утром из-за забастовки рабочих, требующих повышения зарплаты читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть подорожала во вторник утром благодаря сообщениям, что Саудовская Аравия планирует сократить ее экспорт в Азию в сентябре читать на WSJ.com

Распространение электромобилей и планы некоторых государств запретить продажи бензиновых и дизельных автомобилей могут привести к снижению мирового спроса на нефть. Это усилит давление на энергетических гигантов читать на FT.com

Финансы

В странах Южной Европы предпринимается все больше попыток справиться с проблемными кредитами. Но эти попытки настолько беспорядочны, что банкиры и аналитики не ждут решения проблемы в ближайшие годы читать на WSJ.com

JPMorgan Chase отменил популярную программу, позволявшую клиентам заменить потерянные дебетовые карты во многих из его отделений, в связи с ростом мошенничества читать на WSJ.com

Август считается тихим месяцем для финансовых рынков, и многие трейдеры находятся в отпусках. Но он может преподнести сюрпризы инвесторам, показывает история читать на WSJ.com

Эльке Кениг, председатель совета ЕС по санации банков, в интервью FT призвала ужесточить правила предоставления банкам государственной помощи. Так, ранее в этом году Италия воспользовалась лазейкой, чтобы защитить от убытков некоторых держателей их облигаций читать на FT.com

Австралийский банк CBA снизил вознаграждение топ-менеджеров в связи с обвинениями в отмывании денег. Но он выразил уверенность в гендиректоре перед публикацией годовых результатов в среду читать на FT.com

Технологии

Новое поколение бедных и менее грамотных интернет-пользователей, в частности в Индии, предпочитает использовать видео и голосовые приложения, а не печатать текст на смартфонах. Гиганты из Кремниевой долины спешат приспособиться к этому читать на WSJ.com

В 2003 г. Билл Барр написал книгу про интернет-пароли, в которой советовал использовать цифры, знаки, заглавные буквы и регулярно менять пароли, чтобы не стать жертвой хакеров. Теперь Барр признает, что эти советы были неверными и только создавали неудобства пользователям. Вместо них специалисты теперь дают новые рекомендации читать на WSJ.com

Китайские технологические компании увеличивают инвестиции в строительство дата-центров за границей. Они предоставляют облачные услуги китайским компаниям, расширяющим свой зарубежный бизнес читать на FT.com

Медиабизнес

Netflix совершила первое поглощение в своей истории. Видеосервис приобрел издателя комиксов Millarworld и планирует создавать оригинальный контент про его персонажей читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Трэвис Каланик не станет снова гендиректором Uber, заявил сотрудникам сооснователь компании Гарретт Кэмп. Он сделал это заявление, чтобы опровергнуть сообщения о попытках Каланика вернуться. По словам Кэмпа, Uber наймет «нового гендиректора мирового уровня» читать на WSJ.com

McDonald's почти удвоит число ресторанов в Китае до 4500 в течение пяти лет. Об этом было объявлено через несколько дней после того, как ее бизнес в стране стал контролировать консорциум во главе с китайской государственной инвесткомпанией Citic читать на FT.com

Ритейлеры надеются привлечь клиентов услугами, которых не способны предложить онлайн-магазины. Например, они предлагают отремонтировать инструменты или сделать узи беременным женщинам читать на FT.com

Акции ювелирной компании Pandora во вторник утром подешевели почти на 10% из-за разочаровывающих результатов во II квартале. Но компания сохранила прогноз годовых результатов читать на FT.com

Недвижимость

Бывшие торговые центры становятся лучшими вариантами для превращения в склады. Они привлекают ритейлеров и службы доставки своими открытыми пространствами и стратегическим местоположением читать на WSJ.com

Менеджмент

Google уволила сотрудника, написавшего меморандум о том, что благодаря биологическим факторам мужчины якобы лучше женщин подходят для работы в технологическом секторе. Гендиректор компании Сундар Пичаи заявил, что сотрудник нарушил ее политику читать на WSJ.com читать на FT.com

Таким компаниям, как Uber и DoorDash, полагающимся на труд частично занятых сотрудников, теперь приходится предлагать более выгодные условия, чтобы привлечь и удержать их читать на WSJ.com