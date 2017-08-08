Назван первый кантон Швейцарии, где введут минимальную зарплату

Жители кантона Невшатель проголосовали за введение минимального размера оплаты труда еще в 2011 году. Но судебные иски со стороны профсоюзов и некоторых частных лиц затормозили соответствующие планы властей.

В 2013 году кантональные власти Невшателя постановили, что размер минимальной зарплаты должен составлять 20 франков, то есть около €17 в час. Многочисленные профсоюзы и некоторые жители региона выступили против этой инициативы, ссылаясь на противоречие конституционному принципу экономической свободы и федеральным законам.

И вот 4 августа 2017 года Федеральный суд Швейцарии отклонил иск недовольных граждан и организаций. В постановлении говорится о том, что кантон имеет право на представление подобных мер, поскольку они продиктованы социальными целями. Минимальная зарплата призвана гарантировать каждому работнику приемлемый стандарт жизни без необходимости получать социальную помощь от государства.

Тем не менее, в судебном заключении особенно отмечен тот факт, что размер минимальной зарплаты должен быть сравнительно низким, чтобы не противоречить принципу экономической свободы, что и предлагают сделать власти Невшателя.

Минимальная зарплата в €17 в час будет значительно выше, чем в странах Европы и Северной Америки. Например, в 2017 году соответствующий показатель в Германии равняется €8,84, в Великобритании - €8,20, в США - €6,1.

Другие швейцарские кантоны, такие как Юра и Тичино, тоже высказались за введение минимальной зарплаты. Однако власти пока не представили общественности конкретные цифры. А вот в кантонах Женева, Во и Вале жители отклонили эту инициативу. Более того, в 2014 году граждане Конфедерации проголосовали против нее на общенациональном референдуме.

Напомним, что в 2016 году популярная идея по введению базового национального дохода также не нашла поддержки у жителей Швейцарии.