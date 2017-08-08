Спасение Fannie Mae и Freddie Mac от следующего кризиса может стоить $100 млрд - стресс-тесты

Американским ипотечным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac в случае следующего финансового кризиса потребуется $99,6 млрд государственных средств по неблагоприятному сценарию, свидетельствуют результаты стресс-тестов, проведенных Федеральным агентством жилищного финансирования (FHFA) США.

Показатель существенно снизился по сравнению с прошлым годом, когда потенциальные вливания оценивались в $125,8 млрд, говорится в докладе FHFA. Если же кризис и экономический спад будут не столь масштабными, то Fannie Mae и Freddie Mac будет достаточно $34,8 млрд.

В отношении Fannie Mae и Freddie Mac действует положение закона Додда-Фрэнка о финансовой реформе, согласно которому системообразующие финансовые учреждения должны проходить ежегодное стресс-тестирование. Условия стресс-тестов разрабатывали эксперты Федеральной резервной системы (ФРС).

Неблагоприятный сценарий предполагает всемирную рецессию, крах рынка недвижимости и ограниченный доступ к ликвидности на протяжении девяти кварталов подряд. Гипотетическое сокращение ВВП США за этот период составит 6,5%, безработица достигнет пика на уровне 10%, инфляция замедлится до 1,25% годовых. Кроме того, котировки акций рухнут примерно на 50% с одновременным усилением волатильности, цены на жилье снизятся на 25%, а коммерческая недвижимость подешевеет на 35%.

Fannie Mae и Freddie Mac занимаются покупкой ипотечных кредитов у банков и секьюритизацией этих кредитов. Агентства взимают с банков комиссионные за предоставление инвесторам гарантий по кредитам.

С 2008 года ипотечные агентства практически оказались под госконтролем: они получили от правительства США в общей сложности почти $190 млрд помощи, понеся огромные потери в период кризиса на рынке ипотечного кредитования. Fannie Mae и Freddie Mac контролируют или гарантируют примерно половину объема всего ипотечного кредитования в США, превышающего $5 трлн. Вместе с остальными федеральными агентствами они дают гарантии примерно на 90% новых ипотечных кредитов.

