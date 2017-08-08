Финансовые новости
- |
- 08.08.17
- |
- 13:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Спасение Fannie Mae и Freddie Mac от следующего кризиса может стоить $100 млрд - стресс-тесты
13:10 08.08.2017 |
Американским ипотечным агентствам Fannie Mae и Freddie Mac в случае следующего финансового кризиса потребуется $99,6 млрд государственных средств по неблагоприятному сценарию, свидетельствуют результаты стресс-тестов, проведенных Федеральным агентством жилищного финансирования (FHFA) США.
Показатель существенно снизился по сравнению с прошлым годом, когда потенциальные вливания оценивались в $125,8 млрд, говорится в докладе FHFA. Если же кризис и экономический спад будут не столь масштабными, то Fannie Mae и Freddie Mac будет достаточно $34,8 млрд.
В отношении Fannie Mae и Freddie Mac действует положение закона Додда-Фрэнка о финансовой реформе, согласно которому системообразующие финансовые учреждения должны проходить ежегодное стресс-тестирование. Условия стресс-тестов разрабатывали эксперты Федеральной резервной системы (ФРС).
Неблагоприятный сценарий предполагает всемирную рецессию, крах рынка недвижимости и ограниченный доступ к ликвидности на протяжении девяти кварталов подряд. Гипотетическое сокращение ВВП США за этот период составит 6,5%, безработица достигнет пика на уровне 10%, инфляция замедлится до 1,25% годовых. Кроме того, котировки акций рухнут примерно на 50% с одновременным усилением волатильности, цены на жилье снизятся на 25%, а коммерческая недвижимость подешевеет на 35%.
Fannie Mae и Freddie Mac занимаются покупкой ипотечных кредитов у банков и секьюритизацией этих кредитов. Агентства взимают с банков комиссионные за предоставление инвесторам гарантий по кредитам.
С 2008 года ипотечные агентства
практически оказались под госконтролем: они получили от правительства
США в общей сложности почти $190 млрд помощи, понеся огромные потери в
период кризиса на рынке ипотечного кредитования. Fannie Mae и Freddie
Mac контролируют или гарантируют примерно половину объема всего
ипотечного кредитования в США, превышающего $5 трлн. Вместе с остальными
федеральными агентствами они дают гарантии примерно на 90% новых
ипотечных кредитов.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В ГФС предлагают ужесточить ответственность за нарушения режима временного ввоза авто на иностранных номерах
|Переговоры ради разговоров. ЕС уже не боится проблем с транзитом газа через Украину
|"Нафтогаз" в 2,5 раза увеличил капвложения в ГТС и гарантирует бесперебойный транзит
|"Нафтогаз" намерен увеличить более, чем на $5 млрд требования к "Газпрому" по иску о транзите
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Спасение Fannie Mae и Freddie Mac от следующего кризиса может стоить $100 млрд - стресс-тесты
|Moody's: эмбарго все еще угрожает банкам Катара
|Зараженные фипронилом яйца обнаружены еще в двух странах ЕС
|Власти США оштрафовали фининституты на $150 млрд за ипотечный кризис - FT
|Капитуляция или эскалация. Что Лавров предлагал Тиллерсону в Азии
|Золотовалютные резервы Белоруссии в январе-июле выросли на 35,3%
Это интересно
|Главу Samsung хотят посадить на 12 лет
|Топ-менеджер Volkswagen в суде признал свою вину в "дизельгейте"
|Плохой начальник: 10 признаков
|В Tesla Model 3 обнаружилась «секретная» камера для наблюдения за водителем
|Toyota и Mazda договорились о совместной разработке электрокаров
|Microsoft добавляет в Windows 10 поддержку технологий отслеживания взгляда пользователя
|Футболка Xenoma e-skin превращает тело пользователя в контроллер виртуальной и дополненной реальности