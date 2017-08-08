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Moody's: эмбарго все еще угрожает банкам Катара
12:34 08.08.2017 |
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило прогноз по банковской системе Катара со "стабильного" до "негативного" в условиях продолжающейся блокады страны соседними государствами, сообщает CNBC.
Moody's указало на ухудшение операционных условий и продолжающееся давление на финансирование банков Катара.
"Затянувшийся региональный спор может спровоцировать отток иностранных депозитов и другого внешнего финансирования", - говорится в пресс-релизе Moody's. Как отмечает агентство, в мае на эти средства приходилось около 36% общих обязательств системы.
Потенциальный отток приведет к сокращению запасов ликвидности катарских банков, в то время как внутренние депозиты сократились на фоне снижения нефтяных доходов, заявило рейтинговое агентство.
Опасения Moody's вызывает способность банков получать доступ к внешнему финансированию.
Зависимость банков Катара от внешнего финансирования "возросла в последние годы из-за значительного снижения доходов, связанных с нефтью", сообщил вице-президент Moody's Нитиш Бходжнагарвала, слова которого приводятся в пресс-релизе. "Это делает их уязвимыми к изменению в настроениях инвесторов", - отметил он.
Рейтинговое агентство ожидает, что рост ВВП Катара в этом году замедлится до 2,4% по сравнению с 13,3% в период с 2006 по 2014 гг. Moody's предупредило, что замедление экономического роста негативно повлияет на рост кредитования и качество активов.
"Постепенное замедление экономики в сочетании с продолжающимся спором Катара с некоторыми соседними странами и сохраняющимися проблемами в секторе строительства и заключения контрактов приведет к снижению качества активов", - прогнозирует агентство.
По его оценкам, объем проблемных кредитов в масштабах всей системы вырастет до 2,2% от общего объема кредитов к 2018 г. по сравнению с 1,7% по состоянию на конец прошлого года.
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