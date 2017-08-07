Главу Samsung хотят посадить на 12 лет

Южнокорейский прокурор в понедельник в суде над формальным главой Samsung Ли Чжэ Ёном потребовал приговорить его к 12-летнему заключению. У суда есть время до 27 августа, чтобы определиться с приговором и признать виновным топ-менеджера мировой корпорации. В этот день истекает срок предварительного заключения, сообщает Reuters.

Ли Чжэ Ён находится под стражей с февраля этого года. Тогда суд в Сеуле выдал ордер на его арест по подозрению в даче взятки подруге южнокорейского президента в размере $38,3 млн. В обмен на это он получал различные уступки от властей.

Ли Чжэ Ён находится на должности вице-президента Samsung Electronics, но фактически управляет компанией с тех пор, как его отец, Ли Гон Хи, был госпитализирован в 2014 году.