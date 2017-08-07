Великобритания готова заплатить до 40 млрд евро за выход из ЕС

Великобритания в рамках процедуры Brexit готова выплатить до 36 млрд фунтов стерлингов (около 40 млрд евро) для покрытия своих обязательств перед Евросоюзом. Об этом в субботу, 5 августа, сообщила The Sunday Telegraph со ссылкой на источники в британских правительственных кругах.

В конце июля Лондону и Брюсселю не удалось достичь прогресса в ходе первого раунда переговоров по Brexit. Как отмечает издание, попытка обозначить конкретные цифры - это единственный возможный выход из образовавшегося тупика.

"Мы знаем, что (Брюссель. - Ред.) настаивает на 60 млрд евро, фактически же его итоговая сумма - это 50 млрд евро. Для нас (оптимальная цифра. - Ред.) лежит ближе к 30 млрд евро, однако на практике речь идет о 40 млрд евро, даже если не все политики и общественность осознали это", - заявил высокопоставленный чиновник в британском правительстве.

Сопутствующие условия

При этом Лондон готов согласиться с обозначенной суммой в 40 млрд евро, только если будут достигнуты премлемые для него договоренности по выстраиванию дальнейших экономических отношений с ЕС, включая соглашение о свободной торговле.

В конце июля министр по вопросам выхода Великобриании из Евросоюза Дэвид Дэвис отмечал, что Лондон "признает свои международные обязательства" и впредь "намерен прилагать усилия для их соблюдения". Тем не менее после первого раунда переговоров по Brexit вопрос о компенсационных выплатах Брюсселю оставался открытым.