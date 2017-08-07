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В Турции вводят униформу для обвиняемых в госперевороте
10:28 07.08.2017 |
Подозреваемые в терроризме и обвиняемые в попытке госпереворота в Турции в 2016 году обязаны будут в дальнейшем появляться на судебных слушаниях в спецодежде. Для первой категории подсудимых предусмотрены однотонные комбинезоны - наподобие тех, которые носили заключенные тюрьмы на американской военно-морской базе Гуантанамо. Для второй вводятся коричневые куртки и брюки. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу, 5 августа, в городе Малатья на востоке страны.
"Свободная форма одежды будет запрещена", - подчеркнул глава государства. Нововведение стало реакцией на инцидент, произошедший в середине июля в зале суда. Один из обвиняемых предстал тогда перед судьей в футболке с надписью "Hero" ("Герой"). В итоге заседание пришлось прервать. В последующие дня в Турции были задержаны еще несколько человек в одежде с аналогичными надписями.
После неудачной попытки госпереворота летом 2016 года в Турции были взяты под стражу более 50 тысяч человек, а 150 тысяч чиновников, юристов, военных и полицейских потеряли работу.
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