В Турции вводят униформу для обвиняемых в госперевороте

Полиция в Турции задерживает мужчину в футболке с надписью "Герой"

Подозреваемые в терроризме и обвиняемые в попытке госпереворота в Турции в 2016 году обязаны будут в дальнейшем появляться на судебных слушаниях в спецодежде. Для первой категории подсудимых предусмотрены однотонные комбинезоны - наподобие тех, которые носили заключенные тюрьмы на американской военно-морской базе Гуантанамо. Для второй вводятся коричневые куртки и брюки. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу, 5 августа, в городе Малатья на востоке страны.

"Свободная форма одежды будет запрещена", - подчеркнул глава государства. Нововведение стало реакцией на инцидент, произошедший в середине июля в зале суда. Один из обвиняемых предстал тогда перед судьей в футболке с надписью "Hero" ("Герой"). В итоге заседание пришлось прервать. В последующие дня в Турции были задержаны еще несколько человек в одежде с аналогичными надписями.

После неудачной попытки госпереворота летом 2016 года в Турции были взяты под стражу более 50 тысяч человек, а 150 тысяч чиновников, юристов, военных и полицейских потеряли работу.