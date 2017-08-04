Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 4 августа 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп обвинил конгресс в том, что отношения с Россией ухудшились до «очень опасного» уровня. читать на WSJ.com

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США, созвал большое жюри в Вашингтоне. Это признак того, что расследование переходит в новую фазу читать на WSJ.com читать на FT.com

Председатель Европейского совета Дональд Туск был допрошен в качестве свидетеля по делу об авиакатастрофе под Смоленском, в которой в 2010 г. погибли тогдашний президент Польши Лех Качиньский и многие другие официальные лица. Туск тогда был премьер-министром Польши. Как утверждает Ярослав Качиньский, брат погибшего президента и давний политический оппонент Туска, у того есть причины бояться читать на FT.com

Экономика

Проведению налоговой реформы в США мешают разногласия конгрессменов по поводу того, что делать с зарубежной прибылью американских корпораций. Сейчас компании предпочитают хранить ее за границей, чтобы не платить с нее налоги в США, или менять налоговую юрисдикцию читать на FT.com

Центробанк Чехии в четверг повысил ключевую процентную ставку впервые со времен финансового кризиса - с 0,05 до 0,25%. Аналитики ждут, что он первым в ЕС будет постепенно повышать процентные ставки читать на FT.com

Для иностранцев может оказаться шоком, что в Германии многие дороги, мосты и другая инфраструктура находятся в плохом состоянии. Это связано с тем, что местные органы власти снизили инвестиции в них, предпочитая сокращать бюджетный дефицит читать на FT.com

Автомобили

У Tesla может возникнуть нехватка капитала и потребность выйти на долговые рынки из-за амбициозных планов по выпуску электромобилей Model 3 читать на WSJ.com

Toyota и Mazda приобретут друг у друга акции на $455 млн и планируют построить в США завод стоимостью $1,6 млрд, на котором смогут работать 4000 человек читать на WSJ.com

BMW в четверг отчиталась о росте прибыли, а ее маржа выше, чем у конкурентов. Но инвесторов по-прежнему волнует ее прибыльность в долгосрочной перспективе и появление электромобилей читать на FT.com

Энергоресурсы

Конкуренция между Россией и США за поставки газа в Европу усиливается. Выиграть от этого могут потребители, если цены на газ снизятся, но осложняют картину антироссийские санкции и геополитические факторы читать на FT.com

Нефть в пятницу утром продолжила дешеветь из-за беспокойства инвесторов по поводу избытка предложения читать на WSJ.com

Опрошенные WSJ инвестбанки ухудшили прогноз цен на нефть третий месяц подряд читать на WSJ.com

Известный трейдер Эндрю Холл, заработавший миллиарды на росте цен на нефть, закрывает свой главный хедж-фонд в Astenbeck Capital Management. В последнее время Холл делал ставку на то, что действия ОПЕК помогут сбалансировать нефтяной рынок читать на WSJ.com

Saudi Aramco ведет переговоры о покупке доли в НПЗ компании PetroChina. Размер сделки может достичь $2 млрд читать на WSJ.com

Финансы

Индекс Dow Jones Industrial Average уже 33 раза устанавливал рекорд в этом году. Есть пять теорий, почему американский фондовый рынок продолжает расти читать на WSJ.com

Royal Bank of Scotland впервые за три года получил прибыль по итогам полугодия. Банк планирует расширить свой бизнес в Нидерландах в случае жесткого Brexit читать на WSJ.com читать на FT.com

Дроны, делающие фотоснимки, приложения и технологии искусственного интеллекта позволяют ускорить работу страховых компаний читать на WSJ.com

Приток инвестиций в фонды акций развивающих рынков за последнюю неделю оказался максимальным с 2014 г., согласно EPFR. Спросу на них способствуют низкие процентные ставки в других странах и слабость доллара США читать на FT.com

Федеральная резервная система США предложила смягчить требования к советам директоров банков, чтобы им было проще сосредоточиться на стратегии и управлении рисками читать на WSJ.com

Технологии

Решение Apple убрать из своего магазина приложений в Китае инструменты, позволяющие обходить цензуру, вызвало недовольство у местных пользователей. Успех Apple в стране был вызван отчасти тем, что Пекин видел в ней производителя электроники. Но теперь Apple все больше продает китайцам услуги, и это может стать проблемой читать на WSJ.com

Выяснилось, что инженер Энтони Левандовски, которого Alphabet обвиняла в краже технологий по разработке самоуправляемых автомобилей, также работал над сторонним проектом Ларри Пейджа по созданию летающего автомобиля читать на WSJ.com

Британец Маркус Хатчинс, остановивший вирус WannaCry, арестован в США по обвинениям в создании атакующего банки трояна читать на FT.com

У Toshiba и Western Digital возникли новые разногласия по поводу их совместного подразделения по производству полупроводников, на этот раз из-за инвестиций в него. Испытывающая финансовые проблемы Toshiba надеется как можно быстрее продать свою долю в нем, поэтому решила инвестировать в модернизацию его завода в одиночку читать на FT.com

Медиабизнес

Pearson из-за жесткой конкуренции планирует сократить 3000 сотрудников и снизить дивиденды читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Выяснилось, что в стремлении расширить бизнес в Сингапуре Uber сдавал водителям в аренду даже заведомо небезопасные автомобили. В начале года один из них загорелся. Этот инцидент наносит дополнительный урон репутации Uber читать на WSJ.com

Некоторым модным ритейлерам после банкротства удается продолжать работать онлайн. Но для этого им необходимо действовать быстро читать на WSJ.com

Акции крупнейшего в мире продавца дженериков Teva Pharmaceutical в четверг подешевели на 24% из-за беспокойства инвесторов по поводу будущего компании. У нее с февраля нет гендиректора, а крупнейший акционер Allergan объявил о планах продать свою долю в ней читать на WSJ.com

Лондон празднует в пятницу международный день пива и начало местного фестиваля крафтового пива. Число производителей крафтового пива в Великобритании достигло 1700, и они теперь занимают 9% рынка страны читать на FT.com

В попытке привлечь семьи некоторые британские пабы запрещают посетителям произносить ругательства. Но некоторые посетители считают это неотъемлемой культурой пабов читать на WSJ.com

Власти США хотят ввести новые правила, обязывающие компании указывать на этикетках более прозрачную информацию о составе продуктов питания. Некоторые компании одобряют эту идею, но другие хотят отложить введение правил читать на WSJ.com

Гендиректор Avon Шери Маккой пыталась улучшить результаты компании с помощью видеоблогеров и увеличения присутствия на развивающихся рынках. Но ей это не удалось, поэтому она покинет компанию читать на FT.com

Спорт

Рекордный трансфер Неймара из FC Barcelona в Paris Saint-Germain за 222 млн евро может перевернуть элитный футбол. Сделка ставит под сомнение эффективность правил финансового фэйр-плей, которые должны были ограничить траты клубов читать на FT.com