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The Telegraph: Прокуратура подозревает Саркози в получении взятки от Катара
10:16 04.08.2017 |
Французская прокуратура открыла дело в отношении бывшего президента страны Николя Саркози, которого подозревают в получении взятки от Катара. Следователи считают, что Саркози мог получить деньги за обеспечение победы Катара в соревновании за право проведения чемпионата мира по футболу в 2022 году, сообщила в четверг, 3 августа британская газета The Telegraph.
У прокуратуры есть информация о том, что представители Катара передали французскому экс-президенту деньги во время заключения сделки о продаже этой стране парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" или сделки по приобретению катарским государственным инвестфондом доли в французском концерне Veolia, указывает далее The Telegraph.
Франция сыграла решающую роль в победе Катара
"Франция была одним из ключевых сторонников победы Катара. По утверждению бывшего президента ФИФА (Йозефа Блаттера - Ред.), Саркози оказал решающее влияние на то, чтобы заявка Катара получила поддержку Парижа и других европейских стран, участвовавших в голосовании в 2010 году", - пишет газета.
В апреле стало известно, что прокуратура Франции расследует обвинения в подкупе при выборе стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов. Расследование ведется по таким статьям, как коррупция, злоупотребление служебным положением, а также организация преступного сообщества. В рамках расследования 20 апреля в Швейцарии был допрошен Йозеф Блаттер.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, а страной-хозяйкой первенства 2022 года станет Катар. Скандал вокруг ФИФА разгорелся в мае 2015 года, когда в Швейцарии были задержаны несколько высокопоставленных функционеров федерации, которых в США обвиняли в коррупции. Тогда же швейцарская прокуратура заявила о начале расследования в связи с выбором России и Катара странами-хозяйками чемпионатов мира. Вскоре глава ФИФА Йозеф Блаттер объявил о своей отставке, а позднее был дисквалифицирован на восемь лет.
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