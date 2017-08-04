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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Война с наличными продолжается: теперь в Австралии

09:03 04.08.2017 |

Мир

 

Майкл Эндрю, глава Black Economy Taskforce и бывший председатель совета директоров KPMG, предлагает устанавливать наночипы на банкнотах в 100 и 50 австралийских долларов, чтобы правительство всегда могло отследить местонахождение наличных. Кроме того, он предлагает, чтобы наличные теряли силу через определенный период времени.

Эндрю считает, что «потребители являются частью проблемы». Он хочет наказывать людей, которые платят наличными и не пользуются чеками: "План лишения потребителей правовой защиты, если они платят наличными и не чеками, был объявлен «совершенно несправедливым» ведущими пропагандистскими группами".

Это предложение стало одной из 35 рекомендаций, содержащихся в промежуточном докладе Black Economy Taskforce для федерального правительства, в котором говорилось о необходимости «ориентированных на потребителя действий» в процессе отказа от использования наличных.

По мнению экспертов, необходимо не только бороться с теневой экономикой в сфере бизнеса, где сосредоточены основные усилия, но и отдельно рассматривать потребителей как "часть проблемы". Фактически, предлагается ввести широкие санкции против людей, которые пользуются наличными. И это должно стать частью "широкой программы культурных изменений".

Эндрю отметил, что любой новый режим санкций «должен быть тщательно рассчитан», причем самые жесткие санкции «применяются к вопиющим или повторным нарушениям». «Во многих случаях будут уместны более легкие санкции», - добавил он.

Так как же правительству Австралии предложили бороться с "исчезающими" наличными деньгами?

Высокотехнологичные наночипы будут имплантированы в банкноты в 100 и 50 австралийских долларов. Эти чипы не только позволят отслеживать нахождение банкнот в любой точке планеты, но и через определенное время сделать эти банкноты недействительными. Фактически, они потеряют важную функцию денег - перестанут быть средством накопления и сбережения, а значит станут менее привлекательными для потребителей. Кроме того, при использовании чипов это уже будут не просто наличные деньги, а некий переходный вариант.

По мнению правительства, слишком много наличных хранится у пенсионеров или находится в Китае, где оси (австралийский доллар) используется в качестве валюты сбережения. Правительство Австралии ранее неоднократно принимало предложения Black Economy Taskforce, особенно по борьбе с теневой экономикой, а самого Эндрю многие обвиняли в излишне жестких мерах. Тем не менее, это делает идею банкнот с чипами более реальной.

Объем теневой экономики Австралии варьируется от 23 млрд до 50 млрд австралийских долларов. Правительство утверждает, что уклонение от уплаты налогов посредством использования наличных обходится бюджету в 10 млрд австралийских долларов, деньги, которые могут пойти на расширение благосостояния.

В майском бюджете федеральное правительство объявило о дополнительном финансировании Австралийского налогового управления в размере 32 млн австралийских долларов для финансирования операций по борьбе с наличностью. Ожидается, что в течение следующих четырех лет это принесет дополнительные доходы в размере 589 млн австралийских долларов.

По словам Эндрю, на каждого взрослого в Австралии должно приходится 14 банкнот по 100 долларов, но в обращении их будет еще меньше. В то время как преступники предпочитают банкноты в 50 долларов, иностранные мигранты и пенсионеры предпочитают 100-долларовые купюры.

В прошлом году, UBS рекомендовал Австралии отказаться от банкнот в 100 долларов. По мнению банка, за счет этого власти добьются снижения преступности (преступления сложнее монетизировать), увеличат налоговые поступления (за счет уменьшения транзакций с наличными) и снизят объемы мошенничества в области социального обеспечения.

Мировая война с наличностью
В прошлом году стало известно о том, что Европа отменяет банкноту в 500 евро. Якобы это необходимо для того, чтобы лишить преступников возможности использовать эти деньги в своих операциях.

Также стоит вспомнить, как 8 ноября 2016 года премьер-министр Индии Нарендра Моди ошеломил страну объявлением о том, что банкноты в 500 рупий и 1000 рупий, на которые приходилось более 85% денежной массы, немедленно прекращают свое действие. А также вспомнить последствия этого шага, с которыми страна сталкивается до сих пор.

Война с наличными продвигается с головокружительной скоростью.

Рассуждения практически всегда одинаковы: наличными деньгами пользуются преступники, террористы и те, кто используют налоговые лазейки. Есть даже целые научные работы на эту тему.

Авторы исследования Гарвардского университета утверждают, что если "плохие парни" не смогут использовать банкноты с большим номиналом, они столкнутся с высокими затратами, их будет проще обнаружить. Грубо говоря, уничтожение таких банкнот разрушит их "бизнес-модель".

Но это просто смешно. Представьте себе огромную кучу чиновников и политиков, которые сидят в кабинете и делают вид, что знают все о преступной деятельности. Преступность совершенствуется всегда, так было во все времена, на протяжении всей истории человечества.

И отмена банкнот никак не поможет справиться с преступлениями. Люди, нарушающие закон, будут существовать еще долго после того, как перестанет существовать нынешняя финансовая система.

Наличные деньги являются ахиллесовой пятой финансовой системы. Центральные банки сохраняют ставки около нуля в течение почти восьми лет, но их политика не работает. Особенно это заметно в Европе, где запустить экономический рост так и не удалось, как и добиться весьма скромной цели по инфляции. Отрицательные ставки делают выход в наличные все более привлекательным.

Через некоторое время отрицательные ставки станут реальностью для простых клиентов банков. А кто захочет иметь депозит, по которому еще и приходится платить? Но если все начнут выводить деньги из банков, финансовая система рухнет. Поэтому вывод очень прост: необходимо запретить наличные деньги. Любая покупка тогда станет возможна только при операциях через банки, а деньги будут храниться именно там, а не под матрасом дома.

Именно поэтому Национальный банк Швейцарии обсуждает вопрос отказа от банкноты в 1 тыс. франков, а ФРС пока только прислушивается к бывшему главе Standard Chartered Питеру Сэндсу, который заявлял, что США должны запретить банкноты в $100.

И вот такой шаг будет равносилен запрету наличных денег. Сейчас купюры в $100 составляют в обращении $1,08 трлн из общего объема в $1,38 трлн. Если ФРС последует примеру ЕЦБ или хотя бы начнет использовать чипы, как предлагают в Австралии, мир изменится окончательно, так как на 100-долларовые банкноты приходится 78% всех бумажных долларов.

 

Все, конечно же, во имя борьбы с "уклонением от уплаты налогов, финансовой преступностью, терроризмом и коррупцией", что имеет мало общего с реальностью.

Что касается терроризма в Европе, то анализ 40 джихадистских атак за последние 20 лет показывает, что большая часть средств поступает из собственных средств правонарушителей. А расходы на 75% всех терактов составляют менее $10 тыс. - сумма, которая вряд ли вызовет подозрения, даже если она оплачена карточкой. И эту сумму спокойно можно собрать мелкими купюрами, да и сложно представить себе террориста, имеющего при себе пачку банкнот в 500 евро и пытающегося ими расплатиться.

 

Более того, многих террористов, особенно если они готовы рискнуть собственной жизнью, не сдержат никакие запреты, так же как более строгие законы об использовании оружия никак не повлияют на людей, которые могут использовать незарегистрированное оружие для совершения своих преступлений.

Профессор Фридрих Шнайдер, один из самых известных экспертов в области теневой экономики и уклонения от уплаты налогов, отмечает, что запрет на получение наличных денег приведет к сокращению незаконной занятости населения лишь на 10% и организованной преступности менее чем на 5%.

 

Поэтому мировая война с наличностью не имеет ничего общего с борьбой преступностью, терроризмом или коррупцией. Это просто способ получить контроль над всеми транзакциями, пополнить бюджет за счет налогов и иметь точное представление о том, сколько денег у населения на руках.
По материалам: Вести Экономика
 

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