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Спецпрокурор США по России созвал коллегию присяжных по делу о вмешательстве в выборы
07:57 04.08.2017 |
Спецпрокурор США Роберт Мюллер в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США сформировал коллегию присяжных в Вашингтоне. Это означает, что его расследование набирает интенсивности и переходит в новую фазу. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили издание Wall Street Journal (WSJ) и медиакомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Присяжные в количестве до 23 человек начали работу за несколько недель до публикации материала, что свидетельствует о том, что расследование Мюллера продлится не менее нескольких месяцев, сказано в статье WSJ. Этот шаг указывает и на то, что Мюллер намерен затребовать связанную с делом документацию и заслушать свидетельские показания.
В Белом доме не знали о создании коллегии
Комментируя сообщения в СМИ, официальный представитель Белого дома Сара Сандерс написала: "Тай Кобб, специальный советник президента, сказал, что не знал, что Мюллер задействовал коллегию присяжных". Он также указал, что все вопросы, связанные с коллегией присяжных, как правило, держатся в секрете. Белый дом поддерживает любые меры, способствующие ускорению хода расследования, и готов в полной мере сотрудничать со спецпрокурором, приводит Сандерс слова Кобба.
"Бывший глава ФБР Джим Коми три раза сказал, что президент не является фигурантом расследования, и у нас нет причин полагать, что эта ситуация изменилась", - заключила Сандерс. При этом не факт, что будут выдвинуты обвинения в адрес соратников президента США Дональда Трампа, полагают наблюдатели.
Следователей интересуют финансовые сети, связывающие Трампа и РФ
По данным CNN, следователи ухватились за тему возможных финансовых связей Трампа и его партнеров с Россией как за одно из самых перспективных направлений в расследовании. Сеть этих финансовых связей может навести следствие на улики, которые, возможно, приведут к предъявлению конкретных исков.
Расследованием возможных связей избирательного штаба Трампа с представителями России, а также предполагаемого вмешательства РФ в выборы занимаются специальный комитет Конгресса США, Федеральное бюро расследований, а также спецпрокурор по России Роберт Мюллер. Американские спецслужбы уверены, что российские власти стоят за хакерскими атаками на сайты Демократической партии и предвыборной команды кандидата от этой партии Хиллари Клинтон с целью повлиять на исход выборов президента США. Трамп многократно отвергал обвинения в том, что между его людьми и представителями РФ были какие-либо договоренности.
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