Трамп обвинил конгресс в ухудшении отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил американский конгресс в том, что отношения Вашингтона и Москвы находятся на "небывало низком уровне".

"Наши отношения с Россией находятся на небывало низком и опасном уровне. Можете поблагодарить конгресс, эти же люди не могут даже дать нам медицину", - написал он в своем "Твиттере".

Комментарий Трампа прозвучал всего сутки спустя после того, как он одобрил введение новых санкций против России.

Подписав закон, Трамп сразу же заявил, что он содержит "антиконституционные нормы".

"Я выступаю за жесткие меры, за то, чтобы наказать и пресечь агрессивное и дестабилизирующее поведение Ирана, Северной Кореи и России, и в то же время считаю, что этот закон имеет существенные недостатки, - заявил Трамп. - Конгресс, спеша принять этот закон, включил в него несколько явно антиконституционных положений".

Главное в новом законе - то, что он лишает президента возможности отменять санкции против России без разрешения конгресса.

Закон против "сделки"

Дональд Трамп по ходу предвыборной кампании и в первое время на посту президента говорил, что готов наладить отношения с российским президентом Владимиром Путиным, если с ним удастся, по выражению Трампа "заключить хорошую сделку".

Решение конгресса США принять закон о санкциях было в первую очередь продиктовано именно желанием лишить импульсивного президента возможности необдуманно заключать подобные "сделки".

Трамп после подписания закона все же призвал конгрессменов не очень мешать ему в переговорах по Украине, а также во взаимоотношениях с Евросоюзом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя подписание закона, сказал: "Де-факто это ничего не меняет. Ничего нового нет",

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что закон не заставит Россию изменить политику.

"Некоторые американские официальные лица говорили, что этот закон может подтолкнуть Россию к сотрудничеству с США [...] Те, кто сочинил этот закон, если они думали, что могут изменить нашу политику, они ошиблись", - сказал Небензя журналистам.

В конце прошлой недели Россия - МИД и затем президент Путин - объявили, что предписывают посольству и консульствам США в России до 1 сентября резко сократить штат - с примерно 1200 до 455 человек, а также запрещают посольству в Москве пользоваться дачей в Серебряном бору и складом на Дорожной улице.