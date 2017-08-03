Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 августа 2017 года

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 августа 2017 года

17:45 03.08.2017 |

Мир

 
Политика

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о новых санкциях против России, но при этом раскритиковал его и назвал «неконституционным» читать на WSJ.com читать на FT.com

Трамп в среду поддержал предложение сената о том, чтобы вдвое сократить число ежегодно выдаваемых грин-карт. Согласно законопроекту приоритет получат мигранты с хорошим образованием и знанием английского языка, а не с семейными связями в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Бразильский конгресс в среду проголосовал за то, чтобы снять обвинения в коррупции с президента Мишела Темера читать на WSJ.com читать на FT.com

Точка зрения

У россиян неоднозначное отношение к революции 1917 г. Но Владимир Путин предпочел бы забыть этот год, ведь революция была периодом опасного беспорядка, пишет колумнист FT Тони Барбер читать на FT.com

Крупный план

Западные развитые страны — от Великобритании, покидающей ЕС, до США с президентом Трампом — ищут альтернативные модели. Возможно, ответы на решение их проблем стоит поискать в стабильной Японии читать на FT.com

Экономика

Опасения инвесторов по поводу возможного дефолта Венесуэлы растут. Ситуацию могут усугубить потенциальные санкции США против нефтяного сектора страны в связи с попытками президента Николаса Мадуро увеличить свою власть читать на WSJ.com

Венесуэла нуждается в финансировании, но иностранные инвесторы вряд ли захотят рисковать своей репутацией из-за попыток президента Николаса Мадуро изменить конституцию читать на FT.com

Ирак в среду впервые более чем за 10 лет проведет независимую международную эмиссию гособлигаций. Багдад намерен привлечь $1 млрд, а объем заявок инвесторов достиг $6,6 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Инфляция в странах G20 в июне замедлилась до 2%, минимального уровня с 2009 г. Это препятствует попыткам центробанков уменьшить стимулирование экономики читать на WSJ.com

Банк Англии в четверг не стал менять процентные ставки. Но центробанк предполагает, что они будут расти быстрее, чем ожидают инвесторы читать на WSJ.com

Безработица во Франции наконец снижается, но пока это связано с реформами правительства Франсуа Олланда. Новый президент Эммануэль Макрон хочет еще больше либерализовать рынок труда читать на FT.com

Высокопоставленные чиновники еврозоны предупредили Грецию, что дальнейшее преследование экс-руководителя ее статистического управления Андреаса Георгиу может ухудшить ее отношения с кредиторами. Афины обвиняют Георгиу в том, что на своем посту он действовал не в интересах страны читать на FT.com

Автомобили

Убыток Tesla во II квартале вырос, но ее результаты превзошли прогнозы аналитиков. Компания подчеркнула, что спрос на ее более дорогие модели растет, несмотря на появление бюджетного электромобиля Model 3 читать на WSJ.com читать на FT.com

Немецкие автопроизводители на саммите в среду пообещали исправить 5,3 млн дизельных автомобилей, чтобы уменьшить их вредные выбросы. Они пытаются защитить технологию, которая подвергается критике после скандала вокруг Volkswagen читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайская Alibaba планирует со следующего года продавать люксовые автомобили в специальных вендинговых машинах. Впрочем, до нее с этим начали экспериментировать другие компании читать на FT.com

Энергоресурсы

Западные энергетические компании, работающие в России, называют новые санкции США «катастрофой» для реализуемых проектов читать на FT.com

Ряд сырьевых компаний, в частности американский экспортер природного газа Cheniere Energy, извлекают выгоду из улучшения своего кредитного рейтинга до инвестиционного уровня. Это позволит им занимать средства на более привлекательных условиях читать на WSJ.com

Финансы

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду впервые закрылся выше отметки в 22 000 пункта. Экономика США растет не быстро, но инвесторы делают ставку на восстановление мировой экономики читать на WSJ.com

Американские следователи сняли с двух бывших трейдеров JPMorgan Chase уголовные обвинения в сокрытии убытков на миллиарды долларов. Четыре года назад ключевой свидетель Брюно Иксиль, или «лондонский кит», согласился дать против них показания. Но в этом году он неожиданно изменил показания, возложив вину на гендиректора Джеймса Даймона и других топ-менеджеров. Следствие заявило, что больше не может полагаться на свидетельства Иксиля читать на WSJ.com

Страховщики AIG и MetLife в среду отчитались о росте операционной прибыли по итогам квартала. При этом в обеих компаниях происходят перемены – у AIG за этот период появился новый гендиректор, а от MetLife в пятницу отделится подразделение страхования жизни читать на WSJ.com

Invesco ведет переговоры с Guggenheim Partners о покупке ее бизнеса по управлению биржевыми фондами (ETF). Размер сделки может составить около $2 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

SoftBank инвестирует $250 млн в Kabbage, одного из крупнейших в США онлайн-кредиторов, работающих с малым бизнесом читать на FT.com

Технологии

Прошлогоднее решение Apple начать раскрывать выручку от продаж приложений и других услуг казалось оппортунистическим, ведь продажи iPhone снижались. Но теперь оно выглядит более чем оправданным, а ее годовая выручка от услуг превысила $27,8 млрд читать на WSJ.com

Китайская Tencent убрала двух чат-ботов из своего популярного мессенджера QQ из-за их антипатриотичных ответов. Один сообщил пользователям, что не любит Коммунистическую партию Китая, а другой – о мечте уехать в Америку. Это еще один пример того, как искусственный интеллект может выйти из-под контроля читать на FT.com

Медиабизнес

Спортивно-развлекательная компания WME-IMG привлекла $1 млрд инвестиций от канадского пенсионного фонда и суверенного фонда Сингапура. Теперь она оценивается в $6,3 млрд читать на FT.com

Спрос на телевизионные антенны в США снова растет. Привыкшие к кабельному и онлайн-телевидению молодые люди с удивлением узнают, что антенны позволяют бесплатно и при этом законно смотреть основные телеканалы читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Гендиректор Avon Шери Маккой уйдет в отставку в марте на фоне неудовлетворительных результатов и давления инвесторов-активистов читать на WSJ.com

Австралийская сеть универмагов David Jones пытается заманивать покупателей с помощью деликатесов. Так она надеется защитить свой бизнес от Amazon и других онлайн-ритейлеров читать на FT.com

Wyndham Worldwide разделит свой гостиничный и таймшеринговый бизнес на две отдельные публичные компании. Ранее так поступили ее конкуренты Marriott и Hilton читать на WSJ.com

Менеджмент

Facebook постепенно увеличивает долю женщин среди своих сотрудников, нанимая выпускниц колледжей читать на WSJ.com

Желающие поступить на программы MBA должны сдать эссе. Каким бы ни был его формат (письменный или видео), кандидаты должны в нем четко выразить свои цели и выделиться чем-то особенным, советуют деканы бизнес-школ читать на FT.com

По материалам: Ведомости
 

ПО РУБРИКАМ

20:39 Что бу­дет с це­на­ми на жи­лье до кон­ца 2017 го­да

20:25 PayPal за­пу­стил пла­те­жи в Skype

20:01 Но­вая крип­то­ва­лю­та Bitcoin Cash опу­сти­лась на 4-е ме­сто по ка­пи­та­ли­за­ции сре­ди кон­ку­рен­тов

19:11 НБУ утвер­дил по­вы­ше­ние су­точ­но­го ли­ми­та куп­ли-про­да­жи бан­ка­ми ва­лю­ты до 1% ре­гу­ля­тив­но­го ка­пи­та­ла

19:07 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны в чет­верг про­дол­жил уме­рен­ную вос­хо­дя­щую ди­на­ми­ку

17:51 Бе­ло­рус­ский биз­нес­мен Про­ко­пе­ня ото­звал из НБУ за­яв­ку на по­куп­ку Сбер­бан­ка

17:34 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 03.08.17

17:11 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 3 ав­гу­ста со­ста­вил 25,8858 грн

15:59 Фунт де­ше­ве­ет 3 ав­гу­ста по­сле за­се­да­ния Бан­ка Ан­глии, курс ие­ны рас­тет по­сле от­став­ки пра­ви­тель­ства

15:27 Сер­гей Фур­са: #НеМо­яПри­ват­на­яИсто­рия

14:15 НБУ со­хра­нил учет­ную став­ку на 12,5%

14:11 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР сни­зи­лись 3 ав­гу­ста на но­во­стях из Ко­реи и стат­дан­ных

13:03 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 3 ав­гу­ста

12:31 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 2 ав­гу­ста уве­ли­чил­ся на $30,7 млн до $187,5 млн

10:43 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 03.08.17

• дальше…

20:57 При­ва­ти­за­цию "Центрэнерго" пе­ре­но­сят еще на год

20:48 Укр­наф­те про­длят ли­цен­зии на до­бы­чу до 2037 го­да

19:23 Ком­па­ния Deloitte по­мо­жет Укра­ине с при­ва­ти­за­ци­ей

19:19 НБУ в пят­ни­цу пе­ре­чис­лит МВФ $450 млн

19:04 Це­ны на нефть рас­тут 3 ав­гу­ста, Brent по­до­ро­жа­ла до $52,72 за барр., трей­де­ры сле­дят за Ве­не­су­э­лой

17:37 Объ­ем ре­а­ли­зо­ван­ной пром­про­дук­ции в Укра­ине в ян­ва­ре-июне 2017г. вы­рос на 28,14%

16:51 "Нафтогаз" про­тив "Укртрансгаза". Ко­го за­пу­ги­вал Ко­болев сво­и­ми "АТОш­ни­ка­ми с Майдана"

15:53 ProZorro: #зра­да ста­но­вит­ся вид­нее

14:21 НБУ про­гно­зи­ру­ет де­фля­цию в июле и ав­гу­сте

14:18 НБУ от­ме­ча­ет рост рис­ков для до­сти­же­ния ин­фля­ции 8% в 2017 из-за бюд­жет­ных рас­хо­дов и пен­си­он­ные вы­пла­ты

• дальше…

17:45 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 ав­гу­ста 2017 го­да

17:25 Ку­да по­вер­нут Пу­ти­на но­вые санк­ции США

17:08 В ЕС счи­та­ют, что за­кон США о санк­ци­ях про­тив РФ учи­ты­ва­ет ин­те­ре­сы Ев­ро­со­ю­за

16:24 Цу­кер­берг ме­тит в пре­зи­ден­ты США?

13:46 Как Ка­на­да вы­би­лась в ми­ро­вые ли­де­ры в об­ра­зо­ва­нии

13:27 В Ве­не­су­э­ле на­ча­то рас­сле­до­ва­ние по по­до­зре­нию в фаль­си­фи­ка­ци­ях на вы­бо­рах

12:49 Ве­не­су­э­ла все бли­же к де­фол­ту, до кон­ца го­да не­об­хо­ди­мо по­га­сить дол­ги на $5 млрд

11:46 По­че­му Эр­до­ган мо­жет за­пре­тить им­порт зо­ло­та?

10:57 По­че­му аме­ри­кан­цы не­до­воль­ны мед­ре­фор­мой, но от­ме­нять ее не хо­тят

10:18 Вой­на меж­ду Ки­та­ем и Ин­ди­ей ста­но­вит­ся все ре­аль­нее

09:21 Ве­не­су­эль­ский бо­ли­вар упал на "чер­ном рынке" бо­лее чем на 20% за день

08:21 Граж­да­нам США за­пре­ти­ли въезд в КНДР

08:10 Пре­зи­дент Бра­зи­лии из­бе­жал су­да по об­ви­не­нию в кор­руп­ции

08:05 США вы­де­ля­ют чет­верть мил­ли­ар­да дол­ла­ров на борь­бу с вли­я­ни­ем Рос­си­ей

02.08 Трамп: ряд по­ло­же­ний за­ко­на о санк­ци­ях про­тив РФ про­ти­во­ре­чат кон­сти­ту­ции США, но вы­пол­нять­ся бу­дут

• дальше…

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

02.08 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

02.08 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

31.07 По­че­му укра­и­нец про­тив рын­ка зем­ли

31.07 Dragon Capital по­ку­па­ет два биз­нес-цен­тра в Ки­е­ве

28.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить сне­го­пла­виль­ный пункт за 43 мил­ли­о­на гри­вен

27.07 СП "Электронтранс" тре­бу­ет от­ме­нить ре­ше­ние тен­дер­но­го ко­ми­те­та о по­став­ке Ки­е­ву 40 низ­ко­поль­ных трам­ва­ев Pesa

26.07 С 1 ав­гу­ста часть Кон­трак­то­вой пло­ща­ди и ули­цы Са­гай­дач­но­го ста­нут пол­но­стью пе­ше­ход­ны­ми в ка­че­стве экс­пе­ри­мен­та

25.07 ФГИ объ­явил кон­курс на оцен­щи­ка 99,8% ак­ций "Киевпассервиса"

24.07 По­пыт­ка пол­но­го реб­рен­дин­га. Где на са­мом де­ле бы­ла Ма­ло­рос­сия

20.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить пя­тую ли­нию мет­ро

20.07 Стан­ция мет­ро Клов­ская пер­вой от­ка­жет­ся от же­то­нов

18.07 Стро­и­тель­ство на По­доль­ско-Вос­кре­сен­ском мо­сту нач­нет­ся через ме­сяц

18.07 Поль­ская Pesa вы­иг­ра­ла тен­дер на по­став­ку 40 трам­ва­ев для Ки­е­ва

• дальше…

19:40 Да­ни­люк по­про­сил ГФС про­ве­рить его на­ло­ги

16:51 "Нафтогаз" про­тив "Укртрансгаза". Ко­го за­пу­ги­вал Ко­болев сво­и­ми "АТОш­ни­ка­ми с Майдана"

14:08 НАБУ за­дер­жа­ло по­до­зре­ва­е­мо­го в хи­ще­нии 27 мил­ли­о­нов "Энергоатома"

14:02 Вод­ные афе­ры Кась­ки­ва. Под­бе­рет­ся ли НАБУ к Ле­воч­ки­ну

11:58 Бан­ки-кре­ди­то­ры на­ме­ре­ны об­ра­тить­ся к пра­ви­тель­ству с прось­бой взять под кон­троль вы­пол­не­ние де­пу­та­том Дзен­зер­ским их тре­бо­ва­ний

10:08 Свет­ло­дар­ская ду­га. Как ВСУ уни­что­жи­ли по­зи­цию бо­е­ви­ков

08:42 Не­ви­но­ва­тая я. Как Са­вчен­ко ста­ла про­фес­сио­наль­ной жерт­вой

02.08 Гла­ва груп­пы по под­держ­ке Укра­и­ны в Ев­ро­ко­мис­сии: Глав­ным при­о­ри­те­том вы­сту­па­ет мас­штаб­ная борь­ба с кор­руп­ци­ей

02.08 Трамп под­пи­сал за­кон об ан­ти­рос­сий­ских санк­ци­ях - Bloomberg

02.08 Ки­ев ини­ци­и­ру­ет раз­ве­де­ние сил на со­гла­со­ван­ных участ­ках на Дон­бас­се толь­ко по­сле обес­пе­че­ния круг­ло­су­точ­но­го мо­ни­то­рин­га ОБСЕ

02.08 Бои в При­азо­вье. Что про­ис­хо­дит под Во­дя­ным

02.08 Де­пу­тат Ра­ды Ан­то­ни­щак (БПП) про­сит Ген­про­ку­ра­ту­ру рас­сле­до­вать воз­мож­ную го­сиз­ме­ну Да­ни­лю­ка

02.08 Как из­ме­нит вой­ну на Дон­бас­се аме­ри­кан­ское ору­жие

01.08 "Ми­ша, у те­бя скуч­ное лицо". Как Са­а­ка­шви­ли "сдулся" в пря­мом эфи­ре

01.08 Да­ни­люк счи­та­ет сфаб­ри­ко­ван­ным де­ло про­тив не­го

• дальше…

20:25 PayPal за­пу­стил пла­те­жи в Skype

19:49 Ки­тай­ский клон Porsche Macan станет быст­рее «Ма­ка­на»

18:19 Но­вая про­фес­сия – по­пуля­ри­за­тор на­у­ки

16:16 Microsoft на­зва­ла ИИ од­ним из сво­их при­о­ри­те­тов вме­сто смарт­фо­нов

13:01 Спе­ци­а­ли­ста­ми Panasonic раз­ра­бо­та­на си­сте­ма, бес­кон­такт­но опре­де­ля­ю­щая сте­пень сон­ли­во­сти во­ди­те­ля

02.08 Nissan на­пом­нит за­быв­чи­вым во­ди­те­лям о ве­щах и лю­дях на зад­нем си­де­нье

02.08 Hyperloop One разо­гна­ли до 308 км/ч

02.08 Ком­форт и за­щи­та: вы­би­ра­ем до­вод­чик две­ри

02.08 Бит­ко­ин рас­пал­ся на две ва­лю­ты: как это про­изо­шло

02.08 Facebook ра­бо­та­ет над до­маш­ним план­ше­том для ви­део­звон­ков

02.08 В Ни­дер­лан­дах по­хи­ти­ли на пол­мил­ли­о­на ев­ро iPhone из дви­жу­ще­го­ся гру­зо­ви­ка

02.08 Элек­тро­к­рос­со­вер Jaguar на­зва­ли са­мым зна­чи­мым кон­цеп­том го­да

01.08 Ис­па­ния вы­даст США пред­по­ла­га­е­мо­го ха­ке­ра из Рос­сии

01.08 В Гер­ма­нии те­сти­ру­ют си­сте­му рас­по­зна­ва­ния лиц в об­ще­ствен­ных ме­стах

01.08 Ком­па­ния по до­бы­че крип­то­ва­лю­ты арен­до­ва­ла Boeing для пе­ре­воз­ки ви­део­карт

• дальше…

18:19 Но­вая про­фес­сия – по­пуля­ри­за­тор на­у­ки

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно