Цукерберг метит в президенты США?

Марк Цукерберг никогда не говорил, что хочет стать президентом США. Но такую возможность активно обсуждают в Штатах, а сам основатель Facebook подливает масла в огонь: нанимает специалистов, которые уже участвовали в избирательной компании различных президентов США. Последним и самым громким из таких «наемников» стал Джоэль Бененсон - главный стратег Хиллари Клинтон и социолог Обамы.

Официально компания Benenson Strategy Group подписала контракт с Chan Zuckerberg Initiative (благотворительная организация четы Цукербергов). Фирма займется исследованиями для организации Цукербергов. Вероятно, Бененсон займется продвижением в политическом мире.

Как пишет ресурс Politico, в январе супружеская чета наняла Дэвида Плауффа, менеджера президентской кампании Барака Обамы. Еще раньше к команде присоединился Кен Мелман, который участвовал в президентской кампании Джорджа Буша в 2004 году. Ранее в этом году на борт поднялась Эми Дадли - бывший советник по связям сенатора от партии демократов.