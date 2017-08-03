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В Венесуэле начато расследование по подозрению в фальсификациях на выборах
13:27 03.08.2017 |
Генпрокурор Венесуэлы Луиза Ортега инициировала расследование в связи с подозрениями в фальсификациях в ходе выборов в Национальное учредительное собрание. Об этом она заявила поздним вечером среды, 2 августа, в Каракасе.
Расследование начато после жалобы производителя технического оборудования для голосования Smartmatic. В компании убеждены, что показатели явки "несомненно подверглись манипуляциям".
Ранее сомнения в результатах голосования выразил один из пяти директоров избирательной комиссии Луис Рондон. "Впервые с тех пор как я взял на себя эти обязанности со стороны государства, я не могу гарантировать достоверность заявленных результатов", - отметил он.
Агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ венесуэльской избирательной комиссии, сообщало, что за полтора часа до закрытия участков проголосовали 3,7 миллиона венесуэльцев. При этом после закрытия правительство отчиталось об участии в выборах 8,1 миллиона избирателей или 41,5 процента граждан страны, обладающих правом голоса.
Оппозиция опасается установления диктатуры Мадуро
Выборы в Национальное учредительное собрание прошли 30 июля. Этот орган должен разработать изменения в конституцию страны. Голосование сопровождалось акциями протеста и беспорядками, в ходе которых погибли по меньшей мере 15 человек.
Оппозиция призвала своих сторонников бойкотировать голосование, опасаясь, что конституционная реформа приведет к усилению власти президента страны Николаса Мадуро и установлению его диктатуры.
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