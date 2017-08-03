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Почему Эрдоган может запретить импорт золота?
11:46 03.08.2017 |
С тех пор как Реджеп Тайип Эрдоган изменил конституцию и расширил свои полномочия, в экономике Турции происходят весьма любопытные события.
Прежде всего изменения коснулись курса лиры. Национальная валюта Турции слабеет уже много лет, однако после того, как Эрдоган расширил полномочия президента, она ускорила свое падение к доллару.
Зато экономика страны набирает обороты. Во всяком случае официально. Годовые темпы роста ВВП уже достигли 5%.
Впрочем, это вовсе не значит, что турецкая экономика чувствует себя хорошо. К слову, с 1950-х гг. средний показатель экономического роста в стране составляет 4,8%, то есть сейчас она только выходит на привычный уровень.
Кроме того, у Турции есть "хроническая проблема" - отрицательное сальдо текущих операций. Страна является чистым импортером, а экспортируемые товары не имеют высокой добавленной стоимости, поэтому не могут поправить платежный баланс. Именно поэтому турецкая экономика отчаянно нуждается во внешних инвестициях и притоке капитала извне.
Слабая лира, по сути, является следствием нехватки валюты, которая сейчас ощущается особенно остро.
На этом фоне турки начали скупать золото, причем невиданными до этого темпами. Это лишь усугубило ситуацию.
Данные турецкой таможни за июль показали, что дефицит платежного баланса вырос до $8,8 млрд. При этом импорт золота увеличился в 8 раз до $2,8 млрд, в июле прошлого года показатель составил всего $354 млн. Таким образом, драгоценный металл стал вторым по объему импортируемым продуктом.
Кстати, в июне импорт золота также стремительно вырос на 216% по сравнению с прошлым годом и составил $2,1 млрд.
Эксперты задаются вопросом, сколько пройдет времени, до того как президент Эрдоган, по аналогии с Индией, наложит ограничения или запрет на импорт "желтого металла" или проведет его конфискацию.
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