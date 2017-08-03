Почему американцы недовольны медреформой, но отменять ее не хотят

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Почему американцы недовольны медреформой, но отменять ее не хотят

10:57 03.08.2017 |

Мир

 Михаил БАГИНСКИЙ / Деловая столица

Обилие денег и конфликт интересов не дают американцам навести порядок в медицине.

В американском Сенате завершились неудачей семилетние попытки республиканцев отменить Obamacare. Сенатор от Аризоны Джон Маккейн, чей голос был решающим при рассмотрении наиболее компромиссного варианта решения, вышел в центр зала, поднял руку, привлекая к себе внимание, резким движением опустил большой палец вниз и, не оборачиваясь, вернулся на свое место. На этом все варианты, которые готовили республиканцы в надежде воспользоваться большинством в обоих палатах парламента, закончились. Что будет дальше и, что важнее для украинцев, почему система здравоохранения в одной из богатейших стран мира оказалась в центре ожесточенных политических баталий?

В названии есть "Обама"

Трамп, который на протяжении всей избирательной кампании обещал отменить реформу здравоохранения, с легкой руки пиарщиков названную в честь Барака Обамы, перед голосованием был готов поставить себя в глупое положение, называя Маккейна "американским героем" - за то, что тот приехал в Вашингтон несмотря на тяжелую болезнь. Дело в том, что ранее Трамп, обиженный на критику со стороны Маккейна, заявил, что сенатор не может быть военным героем, так как попадал в плен.

Однако ни специальная группа переговорщиков, ни лесть, ни президентские воззвания в Twitter на Маккейна не повлияли.

И он присоединился к двум сенаторам-женщинам от республиканской партии, которых смутило предложение на год прекратить государственное финансирование некоммерческой организации Planned Parenthood, которая занимается абортами, предоставляя их бесплатно жертвам изнасилования, инцеста или угрозы для здоровья.

Сам Маккейн объяснил свою позицию тем, что без компромисса с демократами любое долгосрочное решение невозможно: "Я много раз говорил, что одной из крупных ошибок Obamacare стало то, что его протолкнули через Конгресс без единого голоса от республиканцев. Мы должны вернуться к правильному процессу принятия законов и отправить проект назад в комитет, провести слушания, принять поправки от обеих партий, прислушаться к рекомендациям губернаторов штатов и создать документ, который наконец-то даст американским гражданам доступное здравоохранение".

Впрочем, судя по реакции Трампа, который после голосования пожурил неверных республиканцев и заявил, что теперь придется подождать, когда Obamacare развалится.

И только потом уже договариваться, доступное здравоохранение американского президента волнует намного меньше, чем возможность поставить себе галочку за выполнение предвыборного обещания.

"План" республиканцев

Большинство демократов поддерживают Obamacare, несмотря на серьезные недостатки этой реформы, а большинство республиканцев - "план" республиканцев, несмотря на то, что никакого конкретного плана у них нет. В чем проблема?

Во-первых, республиканцы намеревались отменить требование, по которому почти все американцы должны покупать страховку или платить штрафы, что с учетом сохранения другого новшества Obamacare - обязательства страховщиков предоставлять страховку всем обратившимся - вне зависимости от возраста и состояния здоровья, могло привести к т.н. спирали смерти.

Это заставляет страховщиков повышать стоимость страховки, что делает ее невыгодной для следующей группы населения. В таком "азбучном" случае рынок страхования просто прекратит существование в результате неблагоприятного отбора. И сохранение страховых субсидий для малообеспеченных республиканцев, только бы ускорило весь процесс, создав дополнительную нагрузку на бюджет.

Во-вторых, республиканцы намеревались на восемь лет отложить требование по которому компании с 50 и более сотрудников обязаны предоставлять своим работникам доступную страховку или платить штрафы.

В-третьих, республиканцы хотели прекратить финансирование бесплатных абортов и перенаправить деньги в Центры общественного здравоохранения.

Кроме того, в документе предлагалось на три года отменить налог на медицинское оборудование, дать возможность богатым американцам откладывать больше денег на специальные "здравоохранительные" счета, которые не облагаются подоходным налогом, и закрыть спонсируемый государством Фонд профилактики и общественного здоровья.

При этом другие части Obamacare документ не затрагивал. Он не сокращал расходы на Medicaid (программа медицинской помощи малоимущим), не менял программу субсидий и не касался ряда налогов, наложенных на страховщиков и компании по производству медицинского оборудования.
Рынок деффективности

Как вы могли заметить, до сих пор в статье ни разу не упоминались те, кто в конечном счете лечит американцев на их деньги. И это не случайно. Страховщики, субсидии, малоимущие, специальные фонды и налоги - находятся в центре политической дискуссии в США. В то время как врачи и частные госпитали (прибыльные или неприбыльные - вторые не платят налоги), цены на их услуги и лекарства упоминаются намного реже. И зря. Ведь, по данным, американской организации Commonwealth Fund, в 2013-м году на здоровье среднестатистического американца было потрачено свыше $9 тыс. долларов (в 2016-м эта сумма выросла до $10 тыс.), в то время как в следующей в рейтинге стране - Швейцарии, на среднестатистического гражданина потратили только$2,8 тыс. При этом по продолжительности жизни или по детской смертности США уступают многим другим развитым странам с меньшим ВВП на душу населения и с меньшей долей ВВП, которая тратится на здравоохранение.

 

Эти данные дают основания сказать, что американское здравоохранение крайне неэффективно, несмотря на огромную роль в нем частной инициативы.

По мнению американских консерваторов, все дело в чрезмерном государственном регулировании, их оппоненты - наоборот, в недостаточном государственном регулировании.

Однако и то, и другое, по мнению американских ученых, изучающих здравоохранение, весьма далеко от истины, так как дело не в степени регуляции рынка, а в том, что рынка как такового не существует.

По словам профессора Йельского университета Зака Купера, который одним из первых получил для исследования ранее закрытые данные о ценах медицинских услуг для клиентов трех из пяти крупнейших страховых компаний США, "мы посмотрели на семь различных медицинских процедур и обнаружили, что цены очень сильно отличаются в разных регионах США. По всей стране стоимость протезирования коленного сустава может отличаться в 17 раз. В пределах одного региона цена может отличаться в 8 раз. МРТ нижней конечности, без анализа результатов, не может значительно отличаться по качеству. Но, например, в самом дорогом госпитале Майами эта процедура в 9 раз дороже, чем в самом дешевом".

Как вы понимаете, речь идет о ценах к которым в результате переговоров приходят страховые компании и госпитали и которые считаются коммерческой тайной. Но на этом странности не заканчиваются: средние цены на одни и те же услуги для клиентов Medicare (программа федерального страхования для лиц старше 65 лет), клиентов страховых компаний и частных лиц также значительно отличаются. Так, к примеру, для американца без страховки протезирование коленного сустава в 2008-2011 годах обходилось, в среднем, в $41,9 тыс., для клиента страховой компании - $23,1 тыс., а для клиента Medicare - $13 тыс. По мнению Купера, такое различие в ценах, в том числе и для рутинных и стандартизированных тестов, означает, что рынок здравоохранения в США не выполняет свои функции.

Все как по учебнику

Что кроме закрытости информации для конечного потребителя, лишенного возможности выбирать, стало причиной такой неэффективности? Купер полагает, что все дело - в рыночной силе отдельно взятого госпиталя. Слияние медицинских учреждений, чрезвычайно сложное регулирование, препятствующее открытию новых больниц, дает некоторым из них рычаг влияния в переговорах со страховыми компаниями.

При этом, если цены больничных услуг еще можно с большой натяжкой объяснить их качеством и репутацией больниц, то в случае со стандартизированной фармацевтической продукцией, которая имеет разную цену для Medicaid, Medicare, Администрации здравоохранения ветеранов, частных страховщиков и аптек, такое объяснение не сработает.

В отличие от хрестоматийных сверхприбылей монополистов, работа которых не имеет никакого отношения ни к рынку, ни к эффективности.

И, возможно, именно поэтому крупнейшая за последние годы реформа здравоохранения, названная в честь Обамы, остановилась на вопросах страхования и бюджета, а не тех дыр, в которых пропадают деньги американцев. Ведь в противном случае она бы так и осталась на бумаге.
 

ПО РУБРИКАМ

11:13 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 25,8918 грн

10:43 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 03.08.17

10:20 НБУ про­дал 2 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 9 138 млн гри­вен

09:51 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 3 ав­гу­ста на ста­ти­сти­ке по ми­ро­во­му спро­су на ре­сурс и про­гно­зах

09:40 Дол­лар ста­би­лен, ие­на до­ро­жа­ет по­сле от­став­ки пра­ви­тель­ства Япо­нии

09:31 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР сни­жа­ют­ся 3 ав­гу­ста на стат­дан­ных, воз­мож­ном по­вы­ше­нии на­ло­га в Ко­рее

07:47 Ин­декс DJIA впер­вые за­крыл­ся вы­ше от­мет­ки в 22 ты­ся­чи пунк­тов на фоне от­че­та Apple

02.08 Зав­тра ино­стран­цы про­дол­жат ак­тив­но ску­пать ва­лю­ту на меж­бан­ке

02.08 При­ват­банк Leaks: ка­кие тай­ны на­цио­на­ли­за­ции рас­кры­ла Фейс­бу­ку экс-кор­по­ра­тив­ный сек­ре­тарь

02.08 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны 2 ав­гу­ста за­мед­лил рост

02.08 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 2 ав­гу­ста со­ста­вил 25,9042 грн

02.08 JPMorgan бу­дет ис­поль­зо­вать ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект для осу­ществ­ле­ния тор­го­вых опе­ра­ций

02.08 Дол­лар США 2 ав­гу­ста дер­жит­ся на ми­ни­му­ме за 15 ме­ся­цев по­сле вы­хо­да стат­дан­ных

02.08 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР вы­рос­ли 2 ав­гу­ста, по­до­ро­жа­ли ак­ции по­став­щи­ков Apple

02.08 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 2 ав­гу­ста

• дальше…

08:50 "Нафтогаз" не бу­дет сни­мать пре­тен­зии и от­ме­нять ис­ки к "Газпрому" - ком­мер­че­ский ди­рек­тор НАК

08:46 Нефть де­ше­ве­ет 3 ав­гу­ста на сла­бом сни­же­нии за­па­сов неф­ти в США

02.08 Гла­ва груп­пы по под­держ­ке Укра­и­ны в Ев­ро­ко­мис­сии: Глав­ным при­о­ри­те­том вы­сту­па­ет мас­штаб­ная борь­ба с кор­руп­ци­ей

02.08 За­кон о вве­де­нии но­вых санк­ций про­тив Рос­сии преду­смат­ри­ва­ет вы­де­ле­ние $30 млн на под­держ­ку энер­го­без­опас­но­сти Укра­и­ны

02.08 Топ­ли­во 2 ав­гу­ста до­ро­жа­ло в мел­ком опте, в роз­ни­це до­ро­жа­ет толь­ко сжи­жен­ный газ

02.08 "Укра­ин­ская биржа" за­пу­сти­ла тор­ги фью­черса­ми на пше­ни­цу

02.08 Це­ны на нефть 2 ав­гу­ста ко­леб­лют­ся на дан­ных Минэнер­го США, Brent тор­гу­ет­ся у $51,5 за бар­рель

02.08 ОАЭ от­ме­ни­ли за­прет на им­порт укра­ин­ской про­дук­ции пти­це­вод­ства

02.08 Мей­джо­ры и «При­ват» 2 ав­гу­ста под­ня­ли це­ну ав­то­га­за

02.08 В ян­ва­ре-июне Укра­и­на уве­ли­чи­ла до­бы­чу га­за на 1,7% до 9,8 млрд куб. м

• дальше…

11:46 По­че­му Эр­до­ган мо­жет за­пре­тить им­порт зо­ло­та?

10:57 По­че­му аме­ри­кан­цы не­до­воль­ны мед­ре­фор­мой, но от­ме­нять ее не хо­тят

10:18 Вой­на меж­ду Ки­та­ем и Ин­ди­ей ста­но­вит­ся все ре­аль­нее

09:21 Ве­не­су­эль­ский бо­ли­вар упал на "чер­ном рынке" бо­лее чем на 20% за день

08:21 Граж­да­нам США за­пре­ти­ли въезд в КНДР

08:10 Пре­зи­дент Бра­зи­лии из­бе­жал су­да по об­ви­не­нию в кор­руп­ции

08:05 США вы­де­ля­ют чет­верть мил­ли­ар­да дол­ла­ров на борь­бу с вли­я­ни­ем Рос­си­ей

02.08 Трамп: ряд по­ло­же­ний за­ко­на о санк­ци­ях про­тив РФ про­ти­во­ре­чат кон­сти­ту­ции США, но вы­пол­нять­ся бу­дут

02.08 За­кон о вве­де­нии но­вых санк­ций про­тив Рос­сии преду­смат­ри­ва­ет вы­де­ле­ние $30 млн на под­держ­ку энер­го­без­опас­но­сти Укра­и­ны

02.08 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 ав­гу­ста 2017 го­да

02.08 Трамп под­пи­сал за­кон об ан­ти­рос­сий­ских санк­ци­ях - Bloomberg

02.08 Пра­ви­тель­ство Гре­ции внед­ря­ет си­сте­му объ­ек­тив­ной сто­и­мо­сти жи­лья

02.08 Мол­да­вия объ­яви­ла Ро­го­зи­на пер­со­ной нон-гра­та

02.08 Как пен­си­о­не­ры тя­нут эко­но­ми­ку США

02.08 США мо­гут при­нять ме­ры про­тив Ки­тая в тор­го­вой сфе­ре - СМИ

• дальше…

02.08 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

02.08 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

02.08 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

31.07 По­че­му укра­и­нец про­тив рын­ка зем­ли

31.07 Dragon Capital по­ку­па­ет два биз­нес-цен­тра в Ки­е­ве

28.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить сне­го­пла­виль­ный пункт за 43 мил­ли­о­на гри­вен

27.07 СП "Электронтранс" тре­бу­ет от­ме­нить ре­ше­ние тен­дер­но­го ко­ми­те­та о по­став­ке Ки­е­ву 40 низ­ко­поль­ных трам­ва­ев Pesa

26.07 С 1 ав­гу­ста часть Кон­трак­то­вой пло­ща­ди и ули­цы Са­гай­дач­но­го ста­нут пол­но­стью пе­ше­ход­ны­ми в ка­че­стве экс­пе­ри­мен­та

25.07 ФГИ объ­явил кон­курс на оцен­щи­ка 99,8% ак­ций "Киевпассервиса"

24.07 По­пыт­ка пол­но­го реб­рен­дин­га. Где на са­мом де­ле бы­ла Ма­ло­рос­сия

20.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить пя­тую ли­нию мет­ро

20.07 Стан­ция мет­ро Клов­ская пер­вой от­ка­жет­ся от же­то­нов

18.07 Стро­и­тель­ство на По­доль­ско-Вос­кре­сен­ском мо­сту нач­нет­ся через ме­сяц

18.07 Поль­ская Pesa вы­иг­ра­ла тен­дер на по­став­ку 40 трам­ва­ев для Ки­е­ва

• дальше…

11:58 Бан­ки-кре­ди­то­ры на­ме­ре­ны об­ра­тить­ся к пра­ви­тель­ству с прось­бой взять под кон­троль вы­пол­не­ние де­пу­та­том Дзен­зер­ским их тре­бо­ва­ний

10:08 Свет­ло­дар­ская ду­га. Как ВСУ уни­что­жи­ли по­зи­цию бо­е­ви­ков

08:42 Не­ви­но­ва­тая я. Как Са­вчен­ко ста­ла про­фес­сио­наль­ной жерт­вой

02.08 Гла­ва груп­пы по под­держ­ке Укра­и­ны в Ев­ро­ко­мис­сии: Глав­ным при­о­ри­те­том вы­сту­па­ет мас­штаб­ная борь­ба с кор­руп­ци­ей

02.08 НАБУ про­ве­ря­ет про­ек­ты агент­ства Кась­ки­ва, уже есть за­дер­жан­ный

02.08 Трамп под­пи­сал за­кон об ан­ти­рос­сий­ских санк­ци­ях - Bloomberg

02.08 Ки­ев ини­ци­и­ру­ет раз­ве­де­ние сил на со­гла­со­ван­ных участ­ках на Дон­бас­се толь­ко по­сле обес­пе­че­ния круг­ло­су­точ­но­го мо­ни­то­рин­га ОБСЕ

02.08 Бои в При­азо­вье. Что про­ис­хо­дит под Во­дя­ным

02.08 Де­пу­тат Ра­ды Ан­то­ни­щак (БПП) про­сит Ген­про­ку­ра­ту­ру рас­сле­до­вать воз­мож­ную го­сиз­ме­ну Да­ни­лю­ка

02.08 Как из­ме­нит вой­ну на Дон­бас­се аме­ри­кан­ское ору­жие

01.08 "Ми­ша, у те­бя скуч­ное лицо". Как Са­а­ка­шви­ли "сдулся" в пря­мом эфи­ре

01.08 Да­ни­люк счи­та­ет сфаб­ри­ко­ван­ным де­ло про­тив не­го

01.08 По­че­му Трамп все же предо­ста­вит ору­жие Укра­ине, и чем это гро­зит

01.08 Ко­нец эпо­хи об­на­ла?

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

• дальше…

02.08 Nissan на­пом­нит за­быв­чи­вым во­ди­те­лям о ве­щах и лю­дях на зад­нем си­де­нье

02.08 Hyperloop One разо­гна­ли до 308 км/ч

02.08 Ком­форт и за­щи­та: вы­би­ра­ем до­вод­чик две­ри

02.08 Бит­ко­ин рас­пал­ся на две ва­лю­ты: как это про­изо­шло

02.08 Facebook ра­бо­та­ет над до­маш­ним план­ше­том для ви­део­звон­ков

02.08 В Ни­дер­лан­дах по­хи­ти­ли на пол­мил­ли­о­на ев­ро iPhone из дви­жу­ще­го­ся гру­зо­ви­ка

02.08 Элек­тро­к­рос­со­вер Jaguar на­зва­ли са­мым зна­чи­мым кон­цеп­том го­да

01.08 Ис­па­ния вы­даст США пред­по­ла­га­е­мо­го ха­ке­ра из Рос­сии

01.08 В Гер­ма­нии те­сти­ру­ют си­сте­му рас­по­зна­ва­ния лиц в об­ще­ствен­ных ме­стах

01.08 Ком­па­ния по до­бы­че крип­то­ва­лю­ты арен­до­ва­ла Boeing для пе­ре­воз­ки ви­део­карт

01.08 19 са­мых про­дук­тив­ных стран ми­ра

01.08 Гром­кость вы­хло­па Ford Mustang GT умень­ши­ли до уров­ня по­су­до­мой­ки

01.08 Mercedes-Benz от­ка­зал­ся от элек­три­че­ско­го B-клас­са

01.08 Бо­ты изоб­ре­ли свой язык: по­че­му Facebook ис­пу­гал­ся ис­кус­ствен­но­го ин­тел­лек­та?

31.07 Audi со­кра­тит рас­хо­ды ра­ди раз­ра­бот­ки элек­тро­мо­би­лей

• дальше…

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно