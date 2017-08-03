Почему американцы недовольны медреформой, но отменять ее не хотят

Михаил БАГИНСКИЙ / Деловая столица

Обилие денег и конфликт интересов не дают американцам навести порядок в медицине.

В американском Сенате завершились неудачей семилетние попытки республиканцев отменить Obamacare. Сенатор от Аризоны Джон Маккейн, чей голос был решающим при рассмотрении наиболее компромиссного варианта решения, вышел в центр зала, поднял руку, привлекая к себе внимание, резким движением опустил большой палец вниз и, не оборачиваясь, вернулся на свое место. На этом все варианты, которые готовили республиканцы в надежде воспользоваться большинством в обоих палатах парламента, закончились. Что будет дальше и, что важнее для украинцев, почему система здравоохранения в одной из богатейших стран мира оказалась в центре ожесточенных политических баталий?

В названии есть "Обама"

Трамп, который на протяжении всей избирательной кампании обещал отменить реформу здравоохранения, с легкой руки пиарщиков названную в честь Барака Обамы, перед голосованием был готов поставить себя в глупое положение, называя Маккейна "американским героем" - за то, что тот приехал в Вашингтон несмотря на тяжелую болезнь. Дело в том, что ранее Трамп, обиженный на критику со стороны Маккейна, заявил, что сенатор не может быть военным героем, так как попадал в плен.

Однако ни специальная группа переговорщиков, ни лесть, ни президентские воззвания в Twitter на Маккейна не повлияли.

И он присоединился к двум сенаторам-женщинам от республиканской партии, которых смутило предложение на год прекратить государственное финансирование некоммерческой организации Planned Parenthood, которая занимается абортами, предоставляя их бесплатно жертвам изнасилования, инцеста или угрозы для здоровья.

Сам Маккейн объяснил свою позицию тем, что без компромисса с демократами любое долгосрочное решение невозможно: "Я много раз говорил, что одной из крупных ошибок Obamacare стало то, что его протолкнули через Конгресс без единого голоса от республиканцев. Мы должны вернуться к правильному процессу принятия законов и отправить проект назад в комитет, провести слушания, принять поправки от обеих партий, прислушаться к рекомендациям губернаторов штатов и создать документ, который наконец-то даст американским гражданам доступное здравоохранение".

Впрочем, судя по реакции Трампа, который после голосования пожурил неверных республиканцев и заявил, что теперь придется подождать, когда Obamacare развалится.

И только потом уже договариваться, доступное здравоохранение американского президента волнует намного меньше, чем возможность поставить себе галочку за выполнение предвыборного обещания.

"План" республиканцев

Большинство демократов поддерживают Obamacare, несмотря на серьезные недостатки этой реформы, а большинство республиканцев - "план" республиканцев, несмотря на то, что никакого конкретного плана у них нет. В чем проблема?

Во-первых, республиканцы намеревались отменить требование, по которому почти все американцы должны покупать страховку или платить штрафы, что с учетом сохранения другого новшества Obamacare - обязательства страховщиков предоставлять страховку всем обратившимся - вне зависимости от возраста и состояния здоровья, могло привести к т.н. спирали смерти.

Это заставляет страховщиков повышать стоимость страховки, что делает ее невыгодной для следующей группы населения. В таком "азбучном" случае рынок страхования просто прекратит существование в результате неблагоприятного отбора. И сохранение страховых субсидий для малообеспеченных республиканцев, только бы ускорило весь процесс, создав дополнительную нагрузку на бюджет.

Во-вторых, республиканцы намеревались на восемь лет отложить требование по которому компании с 50 и более сотрудников обязаны предоставлять своим работникам доступную страховку или платить штрафы.

В-третьих, республиканцы хотели прекратить финансирование бесплатных абортов и перенаправить деньги в Центры общественного здравоохранения.

Кроме того, в документе предлагалось на три года отменить налог на медицинское оборудование, дать возможность богатым американцам откладывать больше денег на специальные "здравоохранительные" счета, которые не облагаются подоходным налогом, и закрыть спонсируемый государством Фонд профилактики и общественного здоровья.

При этом другие части Obamacare документ не затрагивал. Он не сокращал расходы на Medicaid (программа медицинской помощи малоимущим), не менял программу субсидий и не касался ряда налогов, наложенных на страховщиков и компании по производству медицинского оборудования.

Рынок деффективности

Как вы могли заметить, до сих пор в статье ни разу не упоминались те, кто в конечном счете лечит американцев на их деньги. И это не случайно. Страховщики, субсидии, малоимущие, специальные фонды и налоги - находятся в центре политической дискуссии в США. В то время как врачи и частные госпитали (прибыльные или неприбыльные - вторые не платят налоги), цены на их услуги и лекарства упоминаются намного реже. И зря. Ведь, по данным, американской организации Commonwealth Fund, в 2013-м году на здоровье среднестатистического американца было потрачено свыше $9 тыс. долларов (в 2016-м эта сумма выросла до $10 тыс.), в то время как в следующей в рейтинге стране - Швейцарии, на среднестатистического гражданина потратили только$2,8 тыс. При этом по продолжительности жизни или по детской смертности США уступают многим другим развитым странам с меньшим ВВП на душу населения и с меньшей долей ВВП, которая тратится на здравоохранение.

Эти данные дают основания сказать, что американское здравоохранение крайне неэффективно, несмотря на огромную роль в нем частной инициативы.

По мнению американских консерваторов, все дело в чрезмерном государственном регулировании, их оппоненты - наоборот, в недостаточном государственном регулировании.

Однако и то, и другое, по мнению американских ученых, изучающих здравоохранение, весьма далеко от истины, так как дело не в степени регуляции рынка, а в том, что рынка как такового не существует.

По словам профессора Йельского университета Зака Купера, который одним из первых получил для исследования ранее закрытые данные о ценах медицинских услуг для клиентов трех из пяти крупнейших страховых компаний США, "мы посмотрели на семь различных медицинских процедур и обнаружили, что цены очень сильно отличаются в разных регионах США. По всей стране стоимость протезирования коленного сустава может отличаться в 17 раз. В пределах одного региона цена может отличаться в 8 раз. МРТ нижней конечности, без анализа результатов, не может значительно отличаться по качеству. Но, например, в самом дорогом госпитале Майами эта процедура в 9 раз дороже, чем в самом дешевом".

Как вы понимаете, речь идет о ценах к которым в результате переговоров приходят страховые компании и госпитали и которые считаются коммерческой тайной. Но на этом странности не заканчиваются: средние цены на одни и те же услуги для клиентов Medicare (программа федерального страхования для лиц старше 65 лет), клиентов страховых компаний и частных лиц также значительно отличаются. Так, к примеру, для американца без страховки протезирование коленного сустава в 2008-2011 годах обходилось, в среднем, в $41,9 тыс., для клиента страховой компании - $23,1 тыс., а для клиента Medicare - $13 тыс. По мнению Купера, такое различие в ценах, в том числе и для рутинных и стандартизированных тестов, означает, что рынок здравоохранения в США не выполняет свои функции.

Все как по учебнику

Что кроме закрытости информации для конечного потребителя, лишенного возможности выбирать, стало причиной такой неэффективности? Купер полагает, что все дело - в рыночной силе отдельно взятого госпиталя. Слияние медицинских учреждений, чрезвычайно сложное регулирование, препятствующее открытию новых больниц, дает некоторым из них рычаг влияния в переговорах со страховыми компаниями.

При этом, если цены больничных услуг еще можно с большой натяжкой объяснить их качеством и репутацией больниц, то в случае со стандартизированной фармацевтической продукцией, которая имеет разную цену для Medicaid, Medicare, Администрации здравоохранения ветеранов, частных страховщиков и аптек, такое объяснение не сработает.

В отличие от хрестоматийных сверхприбылей монополистов, работа которых не имеет никакого отношения ни к рынку, ни к эффективности.

И, возможно, именно поэтому крупнейшая за последние годы реформа здравоохранения, названная в честь Обамы, остановилась на вопросах страхования и бюджета, а не тех дыр, в которых пропадают деньги американцев. Ведь в противном случае она бы так и осталась на бумаге.