Война между Китаем и Индией становится все реальнее

В то время как мировое внимание сосредоточено на Сирии, России, Украине и Северной Корее, есть еще одна "горячая точка", и вот там может начаться реальная война между двумя ядерными державами.

Пограничный спор длится десятилетиями, но в последние месяцы он вспыхнул с новой силой. Раньше все ограничивалось небольшими драками между военными, но сейчас официальный представитель Министерства обороны Китая явно предупредил, что индийские войска должны покинуть плато Доклам, если они не хотят войны.





Последнее противостояние началось более месяца назад, после того как китайские войска начали строить дорогу на отдаленном плато, о принадлежности которого спорят Китай и Бутан. Несмотря на то что плато Доклам не является частью индийской территории, Нью-Дели особенно чувствителен к китайской строительной деятельности здесь из-за стратегического значения данного региона.

Строительство дорог в Доклам может стать отправной точкой для китайского нападения на жизненно важный коридор Силигури, который соединяет северо-восток Индии с остальной частью страны, говорят индийские аналитики. В начале лета Министерство внешних дел Индии заявило, что китайские действия в этом районе имеют "серьезные последствия для безопасности".

Индийские войска попытались остановить работы по строительству, а Китай обвинил соседа в нарушении своего территориального суверенитета.

Постепенно Поднебесная нарастила достаточно большой военный контингент в регионе, а последние заявления о защите суверенитета из уст пресс-секретаря Минобороны Китая уже не дают повода сомневаться в серьезности намерений.

Кроме того, глава КНР Си Цзиньпин также придерживается подобного тона, хотя и не отмечает какую-либо конкретную страну: "Китайские люди ценят мир, и мы не занимаемся вторжением и расширением. Тем не менее мы будем противостоять любым формам вторжения. Мы не дадим никому, ни какой-либо организации, ни какой-либо политической партии - в любой момент, в любой форме - отделить часть китайской территории от Китая. Никто не должен ожидать, что мы проглотим ущерб нашим интересам суверенитета, безопасности и развития".

В Минобороне КНР подчеркнули, что пограничные войска будут реагировать на все чрезвычайные ситуации в районе плато Доклам, продолжая наращивание развертывания.

МИД Китая также продолжает атаковать Индию, отмечая, что индийские войска все еще присутствуют на территории Китая и что Китай действовал осторожно, требуя, чтобы Индия убрала свои войска.

"Но индийская сторона не только не предприняла никаких реальных шагов для исправления своей ошибки, она придумала всевозможные причины, которые не имеют под собой основания, чтобы оправдывать незаконное пересечение границы индийскими военными", - говорится в заявлении МИД Китая.

Потенциальное столкновение Китая и Индии в военном конфликте может стать даже более кровавым, чем война в 1962 г., в результате которой погибли тысячи людей и произошло поражение индийской армии. Основываясь на риторике СМИ, спонсируемых Пекином, похоже, что Китай готов повторить этот конфликт.

Помимо Доклама, две страны имеют обширные территориальные претензии.

Китай утверждает, что около 90 тыс. кв. км в индийской провинции Аруначал-Прадеш неофициально упоминаются некоторыми китайцами как "Южный Тибет". Индия, между тем, говорит, что ей принадлежит 38 тыс. кв. км плато Аксай Чин.

Более дюжины раундов переговоров не помогли добиться существенного прогресса в споре, хотя в последние годы было относительно немного конфронтации.

