Гражданам США запретили въезд в КНДР

Правительство США фактически запретило своим гражданам поездки в Северную Корею. Американцев, которые находятся в КНДР, Вашингтон призвал покинуть пределы страны до 1 сентября. Именно в этот день запрет на въезд в Северную Корею с американским паспортом официально вступит в силу. Об этом свидетельствует сообщение на сайте Госдепартамента США от среды, 2 августа.

"Госсекретарь одобрил это ограничение в связи с серьезным и возрастающим риском ареста и долговременного содержания под стражей граждан США северокорейской системой правоохранительных органов", - сказано в тексте уведомления. Журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций ведомство будет предоставлять специальные разрешения на посещение КНДР. Северная Корея станет единственной страной, в которую гражданам США будет запрещен въезд.

Три американца в северокорейских тюрьмах

По данным агентства Reuters, в КНДР под стражей находятся три гражданина США, один гражданин Канады и три гражданина Южной Кореи. Япония сообщала о десятках своих подданных, пребывающих в северокорейских тюрьмах.

19 июня в США скончался американский студент Отто Уормбир, который был приговорен в КНДР к 15 годам каторжных работ по обвинению в краже пропагандистского плаката из гостиничного номера, а затем освобожден и передан американским властям. Он провел в заключении 17 месяцев, из которых 15 пробыл в состоянии комы, а 13 июня был отправлен на родину.

1 августа госсекретарь США Рекс Тиллерсон обратился с примирительным призывом к северокорейскому руководству, подчеркнув, что Вашингтон не преследует цели его свержения. "Мы не добиваемся смены режима", - заявил он в Вашингтоне. Кроме того, по словам Тиллерсона, США не стремятся достичь "ускоренного воссоединения" Северной и Южной Кореи и не ищут предлог ввести войска на север Корейского полуострова. "Мы не являемся вашим врагом и не представляем для вас угрозы. Однако вы представляете для нас неприемлемую опасность, и на нее мы вынуждены отвечать", - добавил Тиллерсон.

Вашингтон готов продолжить переговоры с Пхеньяном

Одновременно глава американского внешнеполитического ведомства призвал Пхеньян положить конец программе по разработке ядерного оружия. Вашингтон по-прежнему готов к переговорам с северокорейским руководством, если оно согласится на разоружение, подчеркнул он.

Власти КНДР 28 июля произвели запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Испытания были проведены уже во второй раз за последний месяц. Официальные северокорейские СМИ назвали испытания успешными, указав, что теперь республика способна "нанести ядерный удар по любой точке мира".