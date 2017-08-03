Президент Бразилии избежал суда по обвинению в коррупции

Президент Бразилии Мишел Темер избежал судебного процесса по обвинению в коррупции. Оппозиции в парламенте страны не удалось получить достаточной поддержки, чтобы привлечь главу государства к суду. На заседании в среду, 2 августа, оппоненты Темера не смогли набрать необходимое большинство голосов из двух третей парламентского состава (342 голоса) для передачи обвинений в коррупции в Верховный суд Бразилии. Президенту же, со своей стороны, нужны были лишь 172 голоса депутатов (из 513), поддержавших его или воздержавшихся. Ему грозило отстранение от должности на 6 месяцев и потенциальный импичмент.

Тем не менее, Темер по-прежнему обвиняется в получении взятки в размере около 150 тысяч евро. 26 июня генпрокурор страны Родриго Жанот подал иск в Верховный суд Бразилии.

Утверждается, что Темер долгое время получал взятки для Партии бразильского демократического движения, к которой он принадлежит, от предпринимателя Жосли Батисты, владельца крупнейшего в стране производителя мяса, компании JBS. При этом Батиста якобы сделал тайную запись своего разговора с Темером, которую и предоставил в качестве доказательства. Все обвинения в свой адрес Темер отрицает. Как сообщают бразильские СМИ, с момента подачи иска президент лично побеседовал более чем со ста депутатами, пообещав им средства на общую сумму 6 млн долларов для внедрения их проектов и законодательных инициатив в случае его поддержки.

Сенат назначил Темера президентом в 2016 году - после того, как был объявлен импичмент Дилме Роуссефф в связи с обвинениями в коррупции и злоупотреблении властью. Нынешний рейтинг доверия Мишела Темера, согласно опросам, не превышает пяти процентов. Его полномочия президента истекают в конце 2018 года.