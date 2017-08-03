Финансовые новости
- |
- 03.08.17
- |
- 10:08
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США выделяют четверть миллиарда долларов на борьбу с влиянием Россией
08:05 03.08.2017 |
Закон об ужесточении санкций в отношении России предусматривает выделение 250 млн долларов на создание и работу "Фонда противодействия российскому влиянию". Об этом сказано в тексте документа, опубликованном на сайте Белого дома в среду, 2 августа.
В качестве целей этого фонда называются защита от кибератак критически важной инфраструктуры и электоральных механизмов в странах-членах НАТО и ЕС, государствах, уязвимых к влиянию РФ, а также странах, которых касается расширение НАТО на восток и партнерство с Евросоюзом, в том числе, на Украине, в Грузии и Молдавии.
Фонд также призван помочь вывести Украину и Грузию из гуманитарного кризиса и состояния нестабильности, спровоцированных или усугубленных вторжением РФ и ее оккупацией территорий этих стран, сказано в законе.
Кроме того новая организация будет поддерживать борьбу с пропагандой и дезинформацией со стороны РФ и правительств других государств, а также обеспечивать техническую поддержку стран, стремящихся снизить энергетическую зависимость от России.
30 млн долларов на энергобезопасность Украины
В то же время новый американский закон предусматривает выделение Украине 30 млн долларов на укрепление энергетической безопасности. "Правительство России использует свою сильную позицию в энергетическом секторе в качестве рычага для манипуляции внутренней политикой и внешними отношениями стран Европы и Евразии, - подчеркивается в тексте документа. - Это влияние основывается не только на ресурсах нефти и газа Российской Федерации, но и на ее атомных энергетических и электроэнергетических государственных компаниях".
В связи с этим Конгресс США намерен помочь странам Европы и Евразии повысить уровень энергетической безопасности посредством диверсификации источников энергии с целью снизить зависимость от российских ресурсов и госкомпаний. В частности, на реализацию соответствующих инициатив на Украине Госдепартаменту США будет выделено 30 млн долларов на 2018-2019 финансовые годы.
Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|"Нафтогаз" не будет снимать претензии и отменять иски к "Газпрому" - коммерческий директор НАК
|Невиноватая я. Как Савченко стала профессиональной жертвой
|Завтра иностранцы продолжат активно скупать валюту на межбанке
|Глава группы по поддержке Украины в Еврокомиссии: Главным приоритетом выступает масштабная борьба с коррупцией
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Венесуэльский боливар упал на "черном рынке" более чем на 20% за день
|Гражданам США запретили въезд в КНДР
|Президент Бразилии избежал суда по обвинению в коррупции
|США выделяют четверть миллиарда долларов на борьбу с влиянием Россией
|Трамп: ряд положений закона о санкциях против РФ противоречат конституции США, но выполняться будут
|Закон о введении новых санкций против России предусматривает выделение $30 млн на поддержку энергобезопасности Украины
Это интересно
|Компания по добыче криптовалюты арендовала Boeing для перевозки видеокарт
|19 самых продуктивных стран мира
|Громкость выхлопа Ford Mustang GT уменьшили до уровня посудомойки
|Mercedes-Benz отказался от электрического B-класса
|Боты изобрели свой язык: почему Facebook испугался искусственного интеллекта?
|Audi сократит расходы ради разработки электромобилей
|Поьзователи сервиса маршрутного такси Chariot от компании Ford смогут самостоятельно создавать новые маршрут