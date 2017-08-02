Трамп: ряд положений закона о санкциях против РФ противоречат конституции США, но выполняться будут

Некоторые положения закона о дополнительных санкциях против РФ, КНДР и Ирана идут вразрез с американской конституцией, однако выполняться они все равно будут, заявил президент США Дональд Трамп в среду.

"Конгресс, торопившийся одобрить этот закон, внес ряд явно неконституционных положений", - отмечается в заявлении президента.

Д.Трамп перечисляет пункты закона, которые, по его мнению, противоречат конституции. Тем не менее, он подчеркивает, что администрация будет выполнять закон "таким образом, который будет соответствовать обозначенным в конституции полномочиям президента, касающимся определения внешней политики страны".

Среди прочего, Д.Трамп отметил, что пункты 253 и 257 закона "влияют на закрепленное в конституции право президента самостоятельно признавать иностранные правительства и их территориальные границы, что противоречит недавнему вердикту верховного суда по делу "Зивотофски против Керри".

Недовольство президента вызвал и пункт 216, который "дает Конгрессу возможность видоизменять закон по системе, которая противоречит конституции". Речь идет, в частности, о том, что для изменений в санкционном списке президент должен обязательно обратиться за разрешением в Конгресс. Конгрессменам же будет отведено время для того, чтобы проанализировать предложения президента.

Д.Трамп подчеркивает, что подобного рода система идет вразрез с вердиктом верховного суда США по делу "INS против Чадхи".

"Тем не менее, я планирую соблюдать предусмотренные в законе периоды ожидания (рассмотрения запросов в Конгрессе - ИФ), чтобы дать Конгрессу возможность в полной мере воспользоваться правом на изучение предложений о модификациях (закона - ИФ)", - добавил президент США.

Кроме того, глава государства перечисляет пункты, которые, по его словам, ограничивают его возможность "определять, время, цели международных переговоров".

Ранее агентство Bloomberg, ознакомившееся с заявлением Д.Трампа, предположило, что, судя по формулировкам, администрация США оставляет за собой некоторую возможность свободной трактовки закона о санкциях.

