Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 августа 2017 года

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 августа 2017 года

21:01 02.08.2017 |

Мир

 
Политика

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в интервью FT посоветовал Кремлю позволить оппозиционеру Алексею Навальному участвовать в президентских выборах. По его словам, власти своими действиями подрывают доверие к себе. Сам Ройзман недавно не был допущен до участия в выборах губернатора Свердловской области читать на FT.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего выступления во вторник попытался заверить Северную Корею, что Вашингтон не пытается свергнуть режим Ким Чен Ына читать на WSJ.com читать на FT.com

В первые полгода президентства Дональда Трампа его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер играли большую роль в Белом доме. Теперь они должны будут отчитываться перед Джоном Келли, новым руководителем администрации президента. Но по-прежнему неясно, что будет на практике читать на FT.com

Бывший детектив, работавший на Fox News, подал иск против Дональда Трампа, обвинив его в создании фейковой новости в статье Fox, которую президент прочитал до публикации и заставил редакторов изменить показания этого самого детектива читать на FT.com

Экономика

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести торговые меры против Пекина, чтобы заставить его бороться с кражей интеллектуальной собственности и смягчить требования для выхода американских компаний на китайский рынок читать на WSJ.com читать на FT.com

Центробанк Швейцарии в попытках ослабить франк накопил активы на $750 млрд. Теперь в стране возникли дебаты о том, что делать с этими деньгами и чьи это деньги вообще. Сейчас Центробанк инвестирует эти деньги за рубежом, но не в Швейцарии читать на WSJ.com

Потребительские цены в США в июне не выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Инфляция остается ниже целевого уровня, что осложняет решение Федеральной резервной системы США, думающей о дальнейшем повышении процентных ставок в этом году читать на WSJ.com

Индустрия

«Северсталь» надеется значительно улучшить свою производительность с помощью крупнейшего в России «озера данных» (data lake). Российские компании сейчас отстают от иностранных в плане работы с большими данными читать на FT.com

Новый гендиректор General Electric Джон Флэннери в свой первый рабочий день отправил письмо сотрудникам, в котором подчеркнул трансформацию корпорации при своем предшественнике Джеффе Иммелте. Свои планы он собирается представить в ноябре читать на WSJ.com

Rio Tinto выплатит рекордные в своей истории промежуточные дивиденды в размере $2 млрд и потратит $1 млрд на выкуп акций на фоне роста цен на железную руду читать на WSJ.com читать на FT.com

Из-за усиленных мер безопасности в некоторых европейских аэропортах путешественникам приходится долго стоять в очередях, а рейсы задерживаются на несколько часов читать на FT.com

Автомобили

Продажи автомобилей в США в июле снизились на 7% в годовом выражении. Автопроизводители теперь менее охотно предлагают скидки или продают автомобили агентствам по их прокату читать на WSJ.com

Гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер, возглавивший концерн после скандала с вредными выбросами, уверен, что будущее за электрическими автомобилями и другими передовыми технологиями. Но другие менеджеры VW смотрят на это скептически читать на WSJ.com

Немецкие автопроизводители на саммите в среду пообещают снизить вредные выбросы дизельных автомобилей в попытке уменьшить критику в адрес этой технологии читать на FT.com

Точка зрения

Немецкие автопроизводители замечают рост спроса на электромобили Tesla. В то же время дизельные автомобили, которыми они славятся, становятся никому не нужны. Вопрос лишь в том, как много времени займет этот процесс, пишет обозреватель FT Джон Гэппер читать на FT.com

Энергоресурсы

У США есть два наиболее вероятных варианта оказать давление на Венесуэлу с помощью санкций против ее нефтяного сектора – заблокировать импорт венесуэльской нефти в США или экспорт более легкой американской нефти в Венесуэлу читать на FT.com

Перед членами ОПЕК и другими крупными нефтепроизводителями стоит новая задача: не напугать рынки, когда они решат отменить ограничения на добычу нефти. Срок соглашения истекает в марте 2018 г. читать на WSJ.com

Крупнейший в Европе НПЗ Royal Dutch Shell в Нидерландах, остановившийся из-за пожара в выходные, может возобновить работу лишь ближе к концу августа, из-за этого цены на бензин и другие виды топлива выросли во вторник по всему миру читать на WSJ.com

Финансы

Из-за новых правил компании с различными классами акций, например Snap, не смогут войти в индекс S&P 500 и другие индексы S&P Dow Jones Indices. Но это не коснется компаний, уже находящихся в этих индексах читать на WSJ.com

Индекс S&P 500 для финансового сектора во вторник достиг максимума с декабря 2007 г. Этому способствует рост котировок акций банков на фоне надежд инвесторов на смягчение регулирования сектора читать на FT.com

Управление контролера денежного обращения США (OCC) в среду начнет процесс смягчения правила Волкера, запрещающего банкам торговать ценными бумагами за счет собственных средств. OCC официально попросит комментарии у банков относительно работы правила читать на FT.com

Акции британского банка Standard Chartered подешевели более чем на 4% в среду утром после того, как он заявил, что не готов возобновить выплату дивидендов, несмотря на рост прибыли. Но он вернется к этому вопросу в конце года читать на WSJ.com читать на FT.com

Чистый убыток Commerzbank во II квартале составил 637 млн евро, превзойдя прогнозы аналитиков. Этому поспособствовали расходы, связанные с сокращением 9600 сотрудников читать на FT.com

Технологии

Квартальная прибыль Apple выросла на 12% благодаря высоким продажам iPhone и iPad. Котировки акций компании во время торгов после окончания основной сессии достигли нового рекордного уровня читать на WSJ.com читать на FT.com

Некоторые аналитики уже начали прогнозировать, что Apple станет первой компанией, чья рыночная капитализация достигнет $1 трлн. Для этого компании потребуется выпустить новые успешные продукты помимо iPhone и справляться с геополитическими рисками. Поэтому перед Apple встают три крупных вопроса читать на FT.com

Спрос на дорогие смартфоны в Китае продолжает расти, в отличие от местного рынка смартфонов в целом. Это хорошие новости для Apple, которая осенью должна представить новый iPhone читать на WSJ.com

Биткоин во вторник был разделен на две виртуальные валюты. В результате первого дня торгов новая версия Bitcoin Cash сильно подешевела и теперь стоит примерно в 10 раз меньше оригинального биткоина читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайский интернет-гигант Tencent думает о том, чтобы сделать некоторые свои подразделения отдельными компаниями. За этим может последовать их листинг читать на FT.com

Американская телекоммуникационная компания Sprint пообещала «в скором времени» объявить о том, будет ли она договариваться о слиянии с кем-либо из конкурентов. Также она отчиталась о квартальной прибыли впервые за три года читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Билл Гейтс и другие известные предприниматели участвуют в новом раунде финансирования стартапа Impossible Foods, разработавшего бургеры с заменителями мяса читать на FT.com

Шоппинг больше не является приоритетом для китайских туристов. Как показало исследование Oliver Wyman, они отдают предпочтение посещению ресторанов и достопримечательностей читать на FT.com

Японская Uniqlo в августе начнет продавать в аэропортах и торговых центрах в США одежду в вендинговых аппаратах. Ритейлер меняет свою стратегию в стране после того, как предыдущие попытки расширить свое присутствие там с помощью традиционных магазинов не оправдали ожиданий читать на WSJ.com

Etsy спустя два года после своего IPO разочаровывает инвесторов. Торговой онлайн-площадке необходимо начать действовать как ритейлер, а не технологический стартап читать на WSJ.com

Mondelez назначила своим новым гендиректором Дирка Ван де Пута, возглавляющего McCain Foods. Он сменит Айрин Розенфельд в ноябре читать на WSJ.com читать на FT.com

Стартап Theranos, занимающийся анализами крови, урегулировал иск сотрудничавшей с ним аптечной сети Walgreens. Но теперь у испытывающего проблемы Theranos остается не так много денег читать на WSJ.com читать на FT.com

Во вторник суд принял решение не в пользу Uber и Lyft, которые пытаются помешать тысячам своих водителей в Сиэтле создавать профсоюзы читать на WSJ.com

Недвижимость

Власти Южной Кореи повышают налоги и ужесточают правила ипотечного кредитования в попытках остановить рост цен на недвижимость читать на FT.com

Менеджмент

Топ-менеджерам порой непросто успешно выполнять свои обязанности, работая в чужом семейном бизнесе. Поэтому специалисты советуют им быть внимательными и иметь четкое понимание своих будущих полномочий прежде, чем устраиваться на такую работу читать на WSJ.com

Инвесторы и предприниматели дают советы о том, как стоит одеваться основателям стартапов. Это важно, ведь им нужно произвести правильное впечатление на инвесторов читать на FT.com

По материалам: Ведомости
 

ПО РУБРИКАМ

21:43 Зав­тра ино­стран­цы про­дол­жат ак­тив­но ску­пать ва­лю­ту на меж­бан­ке

20:51 При­ват­банк Leaks: ка­кие тай­ны на­цио­на­ли­за­ции рас­кры­ла Фейс­бу­ку экс-кор­по­ра­тив­ный сек­ре­тарь

19:00 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны 2 ав­гу­ста за­мед­лил рост

17:11 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 2 ав­гу­ста со­ста­вил 25,9042 грн

16:58 JPMorgan бу­дет ис­поль­зо­вать ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект для осу­ществ­ле­ния тор­го­вых опе­ра­ций

16:38 Дол­лар США 2 ав­гу­ста дер­жит­ся на ми­ни­му­ме за 15 ме­ся­цев по­сле вы­хо­да стат­дан­ных

14:40 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР вы­рос­ли 2 ав­гу­ста, по­до­ро­жа­ли ак­ции по­став­щи­ков Apple

11:12 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 2 ав­гу­ста

10:35 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 01.08.2017

10:30 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 02.08.17

10:23 НБУ про­дал 1 ав­гу­ста бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 10 737 млн гри­вен

10:21 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 1 ав­гу­ста умень­шил­ся на $6,1 млн до $156,8 млн

09:52 НБУ при­знал не­пла­те­же­спо­соб­ным банк "Гефест"

09:12 Мин­фин 1 ав­гу­ста раз­ме­стил грив­не­вые ОВГЗ на 484 млн гри­вен

09:08 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 2 ав­гу­ста в рам­ках кор­рек­ции

• дальше…

21:19 Гла­ва груп­пы по под­держ­ке Укра­и­ны в Ев­ро­ко­мис­сии: Глав­ным при­о­ри­те­том вы­сту­па­ет мас­штаб­ная борь­ба с кор­руп­ци­ей

21:09 За­кон о вве­де­нии но­вых санк­ций про­тив Рос­сии преду­смат­ри­ва­ет вы­де­ле­ние $30 млн на под­держ­ку энер­го­без­опас­но­сти Укра­и­ны

19:50 Топ­ли­во 2 ав­гу­ста до­ро­жа­ло в мел­ком опте, в роз­ни­це до­ро­жа­ет толь­ко сжи­жен­ный газ

18:53 "Укра­ин­ская биржа" за­пу­сти­ла тор­ги фью­черса­ми на пше­ни­цу

18:42 Це­ны на нефть 2 ав­гу­ста ко­леб­лют­ся на дан­ных Минэнер­го США, Brent тор­гу­ет­ся у $51,5 за бар­рель

14:46 ОАЭ от­ме­ни­ли за­прет на им­порт укра­ин­ской про­дук­ции пти­це­вод­ства

14:02 Мей­джо­ры и «При­ват» 2 ав­гу­ста под­ня­ли це­ну ав­то­га­за

13:56 В ян­ва­ре-июне Укра­и­на уве­ли­чи­ла до­бы­чу га­за на 1,7% до 9,8 млрд куб. м

13:28 ОПЕК столк­ну­лась с про­ти­во­ре­чи­вой си­ту­а­ци­ей

11:43 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

• дальше…

21:24 Трамп: ряд по­ло­же­ний за­ко­на о санк­ци­ях про­тив РФ про­ти­во­ре­чат кон­сти­ту­ции США, но вы­пол­нять­ся бу­дут

21:09 За­кон о вве­де­нии но­вых санк­ций про­тив Рос­сии преду­смат­ри­ва­ет вы­де­ле­ние $30 млн на под­держ­ку энер­го­без­опас­но­сти Укра­и­ны

21:01 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 ав­гу­ста 2017 го­да

18:36 Трамп под­пи­сал за­кон об ан­ти­рос­сий­ских санк­ци­ях - Bloomberg

17:17 Пра­ви­тель­ство Гре­ции внед­ря­ет си­сте­му объ­ек­тив­ной сто­и­мо­сти жи­лья

15:25 Мол­да­вия объ­яви­ла Ро­го­зи­на пер­со­ной нон-гра­та

12:02 Как пен­си­о­не­ры тя­нут эко­но­ми­ку США

09:49 США мо­гут при­нять ме­ры про­тив Ки­тая в тор­го­вой сфе­ре - СМИ

08:38 Ре­гла­мент "Евровидения" из­ме­нен из-за Рос­сии

08:23 Се­нат США утвер­дил но­во­го гла­ву ФБР

01.08 В Че­хии на­зре­ва­ет пер­вый ипо­теч­ный «пу­зырь»

01.08 На­цио­наль­ное со­бра­ние Фран­ции одоб­ри­ло ре­фор­му рын­ка тру­да

01.08 В Гер­ма­нии те­сти­ру­ют си­сте­му рас­по­зна­ва­ния лиц в об­ще­ствен­ных ме­стах

01.08 19 са­мых про­дук­тив­ных стран ми­ра

01.08 Ев­ро­па при­вле­ка­ет хедж-фон­ды на фоне ро­ста эко­но­ми­ки

• дальше…

12:36 Стан­ция мет­ро "Кловская" пол­но­стью от­ка­за­лась от же­то­нов. На оче­ре­ди еще че­ты­ре стан­ции

11:43 Ту­ризм воз­вра­ща­ет­ся в Ки­ев: ре­зуль­та­ты 1-го по­лу­го­дия 2017 го­да на рын­ке ка­че­ствен­ных оте­лей

08:00 Клич­ко: Пар­ков­ка в Ки­е­ве с 10 ав­гу­ста бу­дет опла­чи­вать­ся толь­ко через пар­ко­ма­ты, смс и та­ло­ны

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

31.07 По­че­му укра­и­нец про­тив рын­ка зем­ли

31.07 Dragon Capital по­ку­па­ет два биз­нес-цен­тра в Ки­е­ве

28.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить сне­го­пла­виль­ный пункт за 43 мил­ли­о­на гри­вен

27.07 СП "Электронтранс" тре­бу­ет от­ме­нить ре­ше­ние тен­дер­но­го ко­ми­те­та о по­став­ке Ки­е­ву 40 низ­ко­поль­ных трам­ва­ев Pesa

26.07 С 1 ав­гу­ста часть Кон­трак­то­вой пло­ща­ди и ули­цы Са­гай­дач­но­го ста­нут пол­но­стью пе­ше­ход­ны­ми в ка­че­стве экс­пе­ри­мен­та

25.07 ФГИ объ­явил кон­курс на оцен­щи­ка 99,8% ак­ций "Киевпассервиса"

24.07 По­пыт­ка пол­но­го реб­рен­дин­га. Где на са­мом де­ле бы­ла Ма­ло­рос­сия

20.07 В Ки­е­ве хо­тят по­стро­ить пя­тую ли­нию мет­ро

20.07 Стан­ция мет­ро Клов­ская пер­вой от­ка­жет­ся от же­то­нов

18.07 Стро­и­тель­ство на По­доль­ско-Вос­кре­сен­ском мо­сту нач­нет­ся через ме­сяц

18.07 Поль­ская Pesa вы­иг­ра­ла тен­дер на по­став­ку 40 трам­ва­ев для Ки­е­ва

• дальше…

21:19 Гла­ва груп­пы по под­держ­ке Укра­и­ны в Ев­ро­ко­мис­сии: Глав­ным при­о­ри­те­том вы­сту­па­ет мас­штаб­ная борь­ба с кор­руп­ци­ей

19:38 НАБУ про­ве­ря­ет про­ек­ты агент­ства Кась­ки­ва, уже есть за­дер­жан­ный

18:36 Трамп под­пи­сал за­кон об ан­ти­рос­сий­ских санк­ци­ях - Bloomberg

17:23 Ки­ев ини­ци­и­ру­ет раз­ве­де­ние сил на со­гла­со­ван­ных участ­ках на Дон­бас­се толь­ко по­сле обес­пе­че­ния круг­ло­су­точ­но­го мо­ни­то­рин­га ОБСЕ

13:38 Бои в При­азо­вье. Что про­ис­хо­дит под Во­дя­ным

13:18 Де­пу­тат Ра­ды Ан­то­ни­щак (БПП) про­сит Ген­про­ку­ра­ту­ру рас­сле­до­вать воз­мож­ную го­сиз­ме­ну Да­ни­лю­ка

09:18 Как из­ме­нит вой­ну на Дон­бас­се аме­ри­кан­ское ору­жие

01.08 "Ми­ша, у те­бя скуч­ное лицо". Как Са­а­ка­шви­ли "сдулся" в пря­мом эфи­ре

01.08 Да­ни­люк счи­та­ет сфаб­ри­ко­ван­ным де­ло про­тив не­го

01.08 По­че­му Трамп все же предо­ста­вит ору­жие Укра­ине, и чем это гро­зит

01.08 Ко­нец эпо­хи об­на­ла?

01.08 Что ждет Укра­и­ну, ес­ли мед­ре­фор­му не при­мут

01.08 Что за­ду­ма­ли ок­ку­пан­ты на Ба­хмут­ской трас­се

01.08 Госдеп и Пен­та­гон раз­ра­бо­та­ли план по­став­ки обо­ро­ни­тель­но­го во­ору­же­ния Укра­ине - WSJ

01.08 След­ствен­ные дей­ствия в от­но­ше­нии Да­ни­лю­ка мо­гут при­ве­сти к сры­ву бюд­жет­но­го про­цес­са

• дальше…

17:41 Nissan на­пом­нит за­быв­чи­вым во­ди­те­лям о ве­щах и лю­дях на зад­нем си­де­нье

17:07 Hyperloop One разо­гна­ли до 308 км/ч

16:54 Ком­форт и за­щи­та: вы­би­ра­ем до­вод­чик две­ри

16:08 Бит­ко­ин рас­пал­ся на две ва­лю­ты: как это про­изо­шло

15:15 Facebook ра­бо­та­ет над до­маш­ним план­ше­том для ви­део­звон­ков

12:52 В Ни­дер­лан­дах по­хи­ти­ли на пол­мил­ли­о­на ев­ро iPhone из дви­жу­ще­го­ся гру­зо­ви­ка

10:15 Элек­тро­к­рос­со­вер Jaguar на­зва­ли са­мым зна­чи­мым кон­цеп­том го­да

01.08 Ис­па­ния вы­даст США пред­по­ла­га­е­мо­го ха­ке­ра из Рос­сии

01.08 В Гер­ма­нии те­сти­ру­ют си­сте­му рас­по­зна­ва­ния лиц в об­ще­ствен­ных ме­стах

01.08 Ком­па­ния по до­бы­че крип­то­ва­лю­ты арен­до­ва­ла Boeing для пе­ре­воз­ки ви­део­карт

01.08 19 са­мых про­дук­тив­ных стран ми­ра

01.08 Гром­кость вы­хло­па Ford Mustang GT умень­ши­ли до уров­ня по­су­до­мой­ки

01.08 Mercedes-Benz от­ка­зал­ся от элек­три­че­ско­го B-клас­са

01.08 Бо­ты изоб­ре­ли свой язык: по­че­му Facebook ис­пу­гал­ся ис­кус­ствен­но­го ин­тел­лек­та?

31.07 Audi со­кра­тит рас­хо­ды ра­ди раз­ра­бот­ки элек­тро­мо­би­лей

• дальше…

31.07 15 на­вы­ков, ко­то­рые не­об­хо­ди­мы каж­до­му

25.07 Как ру­ко­во­ди­те­лям сти­му­ли­ро­вать кре­а­тив­ность со­труд­ни­ков

24.07 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных ком­па­ний вы­би­ра­ют Ки­тай для штаб-квар­ти­ры

24.07 15 са­мых вли­я­тель­ных лю­дей в сфе­ре IT

21.07 WSJ: Со­бе­се­до­ва­ния о при­е­ме на ра­бо­ту все ча­ще про­хо­дят в мес­сен­дже­рах

20.07 15 при­зна­ков то­го, что вам не­до­пла­чи­ва­ют

17.07 4 фра­зы, ко­то­рые не сто­ит го­во­рить кол­ле­гам

14.07 Уче­ные: длин­ный ра­бо­чий день ве­дет к раз­ви­тию арит­мии

04.07 12 при­зна­ков то­го, что кол­ле­ги вас не ува­жа­ют

03.07 Хо­ти­те, чтобы ва­ша но­вая долж­ность на­зы­ва­лась "нин­дзя времени"?

26.06 Как не бо­ять­ся свет­ской бе­се­ды: 10 со­ве­тов

23.06 Пас­сив­но-агрес­сив­ный кол­ле­га: 10 при­зна­ков

22.06 На­чаль­ни­ков ред­ко уволь­ня­ют за пло­хое об­ра­ще­ние с пер­со­на­лом

21.06 За 5 ми­нут до со­бе­се­до­ва­ния: как на­чать диа­лог

20.06 Гон­конг­ский мил­ли­ар­дер Ли Ка­шин уй­дет на пен­сию в 2018г в воз­расте 90 лет - WSJ

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно