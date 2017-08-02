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США могут принять меры против Китая в торговой сфере - СМИ
09:49 02.08.2017 |
Американская администрация планирует принять меры в торговле с Китаем, чтобы добиться от Пекина более активной борьбы с нарушениями в сфере интеллектуальной собственности и снятия барьеров для доступа компаний США на китайский рынок, сообщает The Wall Street Journal.
Белый дом, сообщает The New York Times со ссылками на источники, знакомые с планами администрации, готовится в связи с этим начать расследование в отношении торговой политики Китая.
О решении начать расследование с применением статьи 301 закона США о торговле от 1974 года может быть объявлено уже на текущей неделе, отмечается в сообщениях. Эта статья позволяет президенту вводить дополнительные торговые тарифы в отношении "несправедливых торговых партнеров".
Д.Трамп неоднократно заявлял о недовольстве торгово-экономическими связями с Китаем, обвиняя его в демпинге на свои экспортные товары, искусственном занижении курса китайской национальной валюты и в существующем дефиците в двухсторонней торговле, а также в использовании нетарифных барьеров для ограничения доступа на рынок.
В частности, в ряде сфер китайская сторона требует для доступа на внутренний рынок передачи технологий.
Одновременно Вашингтон увязывает американо-китайские торгово-экономические отношения с недостаточным, по мнению США, давлением Пекина на КНДР с целью добиться отказа Пхеньяна от дальнейшего развития ракетно-ядерной программы. Это, как заявляли американские представители, может сказаться на двухсторонних торговых связях с Китаем.
Северокорейская ракетно-ядерная программа никак не связана с вопросами, касающимися китайско-американской торговли, заявил ранее замминистра коммерции Китая Цянь Кэмин.
"Мы считаем, что ядерная проблема Северной Кореи и китайско-американская торговля - вопросы, которые находятся в двух абсолютно разных областях. Они не связаны друг с другом. Они не должны обсуждаться вместе", - заявил чиновник на пресс-конференции в Пекине.
Он отметил, что Китай продолжит совместно с мировым сообществом работать над обеспечением денуклеаризации Корейского полуострова, "Китай также готов работать с американской стороной над более сбалансированным развитием торговых отношений".
По итогам расследования могут быть введены санкции в отношении китайских экспортеров, ограничения на передачу передовых технологий китайским партнерам или СП. Параллельно Вашингтон изучает возможность введения новых ограничений на поставки стальной продукции из КНР.
Пока не ясно, будет ли также подана жалоба во Всемирную торговую организацию.
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