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Сенат США утвердил нового главу ФБР
08:23 02.08.2017 |
Сенат США утвердил в ночь на среду, 2 августа, Кристофера Рея на пост нового руководителя Федерального бюро расследований (ФБР). За его назначение проголосовали 92 сенатора, против высказались пятеро.
Кандидатуру Рея предложил президент США Дональд Трамп. Кристофер Рей на протяжении двух лет занимал пост замминистра юстиции США в администрации Джорджа Буша-младшего. До последнего времени он работал в адвокатской конторе King & Spalding в Вашингтоне.
За что "ушли" Коми
Трамп отправил в отставку предыдущего главу ФБР Джеймса Коми 9 мая, так как он якобы "плохо выполнял свою работу". К тому моменту ФБР вело расследование возможного воздействия России на президентскую кампанию в США в 2016 году и возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем.
В июне в ходе слушаний в комитете Сената США по делам спецслужб Коми заявил, что его уволили не за некомпетентное руководство ФБР и слабость его ведомства. На самом деле его отправили в отставку по другим причинам, в частности, из-за расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы, утверждал Джеймс Коми.
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