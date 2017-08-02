В Чехии назревает первый ипотечный «пузырь»

Стоимость жилой недвижимости в Чехии уже в начале 2017 года значительно опередила остальные страны Евросоюза и на 12,8% превысила цены в аналогичный период прошлого года.

В этом году недвижимость подорожала практически во всех странах Евросоюза помимо Хорватии, Италии и Греции. Но в Чехии скачок заметен больше всего еще и за счет относительной стабильности экономики в предыдущие годы. Большой рост наблюдается также в Литве и Латвии (чуть больше 10%), в Венгрии - 8%, Великобритании - 5,6%, Германии - 5,1%, сообщает Капиталъ.

Причем цены растут во всех регионах с наибольшими значениями в Праге и других крупных городах. При этом стоимость квартир повышается в два раза быстрее, чем зарплата. В первом квартале 2017 года заработная плата выросла на 2,8%, а стоимость жилья - на 5,3%.

Основным толчком для повышения цен на жилье в Чехии является наплыв людей, желающих воспользоваться ипотечным кредитованием. В ноябре 2016 года банки предоставили кредитов на сумму €844,8 млн, а в первой половине текущего года объем составил €4,6 млрд что на €729,6 млн больше, чем в пиковом прошлом году. Банки выдали ипотеку примерно 2 млн человек.

Высокий спрос на жилищное кредитование обусловлен низкими процентными ставками - в среднем 2% годовых. Безработица в Чехии - самая низкая в Евросоюзе, а возможности работать и зарабатывать - самые высокие за все время существования страны. Доходы населения увеличились, а потому неудивительно, что все больше людей стремится инвестировать в недвижимость.

В стране наблюдается рост цен не только на продажу, но и на аренду жилья. В связи с этим местные домовладельцы гораздо тщательнее выбирают потенциальных съемщиков.