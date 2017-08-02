Национальное собрание Франции одобрило реформу рынка труда

Продвигаемая новым президентом Франции Эмманюэлем Макроном реформа рынка труда преодолела очередной барьер. Во вторник, 1 августа, Национальное собрание в Париже проголосовало за поправки, призванные сделать менее жесткой систему трудового права.

Теперь первую крупную экономическую реформу Макрона предстоит рассмотреть Сенату. Голосование в верхней палате французского парламента намечено на 3 августа. Как отмечает dpa, представители обеих палат ранее согласовали компромиссный вариант законопроекта. По планам правительства, поправки к трудовому праву должны вступить в силу в сентябре.

Реформа рынка труда является одним из наиболее значительных предвыборных обещаний Макрона. С помощью нее он намерен предоставить компаниям больше свободы в сфере трудового права. В частности, предполагается установить верхнюю границу компенсаций за неправомерное увольнение и объединить различные организации, представляющие права работающих по найму граждан. Критики реформы опасаются, что она ослабит права работающих граждан.

Уже многие годы безработица во Франции остается на высоком уровне. По данным Евростата, в июне доля безработных составляла 9,6 процента, что соответствует 3,48 миллиона человек.