В Германии тестируют систему распознавания лиц в общественных местах

В Берлине началось тестирование системы автоматического распознавания лиц. Для участия в полугодовом проекте, стартовавшем во вторник, 1 августа, зарегистрировались 250 добровольцев.

По две их фотографии и имена сохранены в системе. Три камеры наблюдения, установленные на входе, выходе и эскалаторе берлинской железнодорожной станции Зюдкройц, будут вести съемку прохожих, а специальная компьютерная программа - сопоставлять лица на записи с сохраненными в базе данных фотографиями.

По словам министра внутренних дел Томаса де Мезьера (Thomas de Maizière), новая техника призвана, в частности, идентифицировать разыскиваемых преступников и тем самым повысить безопасность в общественных местах. Это должно устрашать правонарушителей, помогать в расследовании преступлений, а также повысить у граждан чувство безопасности.

В ходе второй тестовой фазы система должна определять подозрительные предметы, к примеру бесхозные чемоданы, и сообщать о них.

Эксперты по защите данных расценивают технику для распознавания лиц как нарушение основного права на информационное самоопределение.