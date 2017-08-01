Продуктивность - один из ключевых драйверов экономического успеха. Чем продуктивнее работает страна, тем больше денег она может получить, тем богаче становится ее нация.

Недавно были опубликованы результаты исследования Expert Market, аналитики которого по результатам исследования составили рейтинг самых продуктивных стран.

Эксперты проанализировали данные 36 крупнейших стран мира, а затем составили рейтинг.

Рейтинг был основан на целом ряде показателей, таких как ВВП на душу населения, количество рабочих часов на одного человека.

Ниже представляем топ-19 самых продуктивных стран мира.

19. Израиль

Продуктивность в час: $20,9

Израиль набирает популярность как центр инноваций. Рабочие работают здесь в среднем 1889 часов в год.

Это индустриальная страна с динамично развивающейся экономикой. Израиль считается одной из самых развитых стран в Юго-Западной Азии по экономическому и индустриальному развитию.

Израиль является второй страной в мире после США по количеству вновь образуемых компаний и имеет наибольшее представительство в списке компаний NASDAQ за пределами Северной Америки.

18. Япония

Продуктивность в час: $22,56

Япония переживает эксперимент в отрицательными процентными ставками.

Отмечается высокий уровень госдолга к ВВП. Еще одной характерной черной японской экономики является старение населения.

Являясь великой экономической державой, Япония занимает 3-е место в мире по номинальному ВВП и 4-е по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности.

Япония является 4-м по величине экспортером и 6-м по величине импортером.

17. Великобритания

Продуктивность в час: $22,77

Экономика Великобритании уже переживает негативные последствия референдума, на котором было принято решение выйти из ЕС.

Падение курса фунта стерлингов привело к росту инфляции и снижению зарплат.

Еще в прошлом году продуктивность в стране составляла $24,43 в час.

Британская сфера услуг - основной сектор экономики страны, составляющий примерно 75% ВВП.

Лондон, один из трех "центров управления" мировой экономикой, - крупнейший финансовый центр наравне с Нью-Йорком и самый большой городской ВВП в Европе. Эдинбург также является крупным европейским финансовым центром.

16. Новая Зеландия

Продуктивность в час: $23,68

Новая Зеландия - развитая страна с рыночной системой экономики, основу которой составляют сельское хозяйство, обрабатывающая и пищевая промышленность и туризм.

Экономика страны имеет экспортную ориентацию. Основными торговыми партнерами являются Австралия, США, Япония, Китай.

15. Франция

Продуктивность в час: $25,57

Во Франции меньше рабочих часов в неделю, чем в Великобритании, однако это дает больший ВВП, чем в Великобритании, в час.

Новый президент страны Эммануэль Макрон планирует провести трудовую реформу в стране.

Франция - высокоразвитая индустриально-аграрная страна, занимает одно из ведущих мест в мире по объему промышленного производства.

Франция пользуется своими естественными преимуществами, начиная от центрального географического положения в Европе до обладания выходами на главные торговые пути Западной Европы: Средиземное море, Ла-Манш, Атлантика.

14. Канада

Продуктивность в час: $25,85

В среднем канадцы работают 1703 часа в год. Это означает, что Канаду обходят по уровню продуктивности США.

Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и "Большой семерки".

Канада является необычной среди развитых стран из-за важности своего сырьевого сектора, в котором лесозаготовка и нефтяная промышленность являются самыми важными отраслями.

13. Финляндия

Продуктивность в час: $26,02

Финляндия относится к числу малых высокоразвитых индустриальных стран. Ее доля в мировом производстве невелика - 0,4%, в мировой торговле - 0,8%.

Финляндия входит в передовую группу стран мира по показателю ВВП на душу населения .

Согласно исследованию, проведенному в 2014 г. ОЭСР, финская школьная система является самой экономически эффективной среди промышленно развитых стран.

12. Австрия

Продуктивность в час: $27,6

В среднем здесь работают 1601 час в год.

Австрия - развитая индустриально-аграрная страна. Она относится к числу наиболее развитых государств Европы.

Примерно 2,2% ВВП производится в сельском и лесном хозяйстве, 32,3% - в промышленности, энергетическом хозяйстве и строительстве, 65,5% - в сфере услуг, торговле, на транспорте и в связи, в банковской и страховой системе.

Одна третья часть объема промышленного производства приходится на государственный сектор экономики.

11. Германия

Продуктивность в час: $30,54

Германия - великая держава с динамично развивающейся экономикой. Она является второй самой продуктивной страной среди стран G7.

Ее экономика сконцентрирована преимущественно на секторе промышленного производства и сфере услуг.

Кроме того, ФРГ занимает одно из лидирующих мест в мире по объемам экспорта.

10. Швеция

Продуктивность в час: $31

Обладая населением лишь в 9 млн человек, Швеция имеет 50 глобальных компаний, среди которых - ABB, Atlas Copco, Oriflame, Saab AB, Saab Automobile AB, Scania, Volvo, Volvo Trucks, Ericsson, TELE2, AB Electrolux, TetraPak, Alfa Laval, SKF, H&M.

Находится на первом месте по производству подшипников. В стране высокий уровень инноваций, высокоразвитая и постоянно модернизируемая инфраструктура, отличное состояние техники, хорошо образованный персонал, владеющий английским языком.

Почти 60% ВВП приходится на налоги, что является самым высоким значением в ОЭСР.

9. Нидерланды

Продуктивность в час: $31,4

Экономика Нидерландов страны является 47-й по величине в мире.

Нидерланды имеют современную высокоразвитую постиндустриальную экономику.

В Нидерландах расположены штаб-квартиры и производственные мощности таких транснациональных и европейских компаний, как VimpelCom, Royal Dutch/Shell (нефтехимия), Unilever (бытовая химия и продовольствие), Royal Philips Electronics (электроника).

Ведущие позиции в мировой экономике занимают также крупнейшие голландские компании и базирующиеся в Нидерландах транснациональные корпорации.

8. Ирландия

Продуктивность в час: $33,32

Экономика Республики Ирландии представляет собой современную, относительно небольшую, зависимую от торговли экономику.

Сельскохозяйственный сектор, некогда игравший доминирующую роль в системе, в настоящее время замещается промышленным; на промышленный сектор приходится 46% ВВП, около 80% экспорта и 29% рабочей силы.

Хотя основным двигателем экономического роста Ирландии остается экспорт, развитию также способствует повышение потребительских расходов и восстановление как строительства, так и деловых инвестиций.

7. Австралия

Продуктивность в час: $33,36

Австралия является одной из развитых стран, являясь тринадцатой по размеру экономикой в мире и шестой в мире по ВВП в расчете на душу населения.

Экономика Австралии является одной из крупнейших экономических систем в мире с ВВП в размере $1,57 трлн.

В австралийской экономике преобладает сектор услуг, который охватывает около 68% ВВП.

Горнодобывающий сектор составляет 10% от ВВП; секторы экономики, связанные с добычей полезных ископаемых, составляют еще 9% от ВВП.

6. США

Продуктивность в час: $33,7

Соединенные Штаты - высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС).

Хотя население страны составляет лишь 4,3% от общемирового, американцам принадлежит около 40% совокупного мирового богатства.

Соединенные Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.

В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остается вторым по величине в мире.

5. Исландия

Продуктивность в час: $36,1

Правительство Исландии объявило о масштабной программе по строительству алюминиевых заводов.

Также активно развиваются биотехнологии, туризм, банковский бизнес, информационные технологии.

По структуре занятости Исландия выглядит как промышленно развитая страна: в сельском хозяйстве занято 7,8%, в промышленности - 22,6%, а в сфере услуг - 69,6% трудоспособного населения.

4. Дания

Продуктивность в час: $37,8

Дания - индустриально-аграрная страна с высоким уровнем развития. Доля промышленности в национальном доходе - более 40%.

Страна стоит на первом месте в мире по объему внешнеторгового оборота на душу населения.

3. Швейцария

Продуктивность в час: $49,6

Экономика Швейцарии является одной из наиболее стабильных в мире.

Проводимая политика долгосрочного монетарного обеспечения и банковской тайны сделало Швейцарию местом, где инвесторы наиболее уверены в безопасности своих средств, в результате чего экономика страны становится все более зависима от постоянных притоков зарубежных инвестиций.

Из-за небольшой территории страны и высокой специализации труда, ключевыми экономическими ресурсами для Швейцарии являются промышленность и торговля. Швейцария является мировым лидером по очистке золота, перерабатывая две трети от его мировой добычи.

2. Норвегия

Продуктивность в час: $52

Норвегия - крупнейший производитель нефти и газа в Северной Европе.

Гидроэнергетика покрывает большую часть потребностей в энергии, что позволяет экспортировать большую часть нефти.

Нефтяные фонды служат для развития будущих поколений.

На территории страны имеются значительные минеральные запасы, большой торговый флот.

Отмечаются низкая инфляция (3%) и безработица (3%) по сравнению с остальными странами Европы.

1. Люксембург

Продуктивность в час: $67,8

Люксембург - это одна из богатейших стран Европы с высочайшим уровнем жизни.

В городе Люксембург располагаются многие организации ЕС.

Благодаря выгодным условиям и офшорной зоне в столице размещены около 1 тыс. инвестиционных фондов и более 200 банков - больше, чем в любом другом городе мира.