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Европа привлекает хедж-фонды на фоне роста экономики
17:23 01.08.2017 |
Европа привлекает инвестиции хедж-фондов, поскольку перспектива ускорения экономического роста и снижение политических рисков способствуют восстановлению доверия к региону, сообщает Bloomberg.
Фонды, инвестирующие в Европе, в июне привлекли дополнительный капитал второй месяц подряд, после того как в предыдущие 12 месяцев из них было выведено почти $16 млрд, свидетельствуют данные, собранные eVestment. Успех континента контрастирует ситуацией в Азии и США, где инвесторы выводили деньги из хедж-фондов.
Хедж-фонды, ориентированные на европейские акции, в том числе Engadine Partners и Rye Bay Capital, привлекли средства в этом году, в то время как Third Point миллиардера Дэна Леба на прошлой неделе назвала регион "ярким пятном" и сообщила инвесторам, что ее инвестиции в него являются самыми высокими с 2010 г.
Оживление инвестиций принесло облегчение региону, в котором за последние 10 кварталов было закрыто больше хедж-фондов, чем открывалось, из-за плохих показателей, нехватки потоков капитала и растущих затрат на соблюдение нормативных требований. Неприятности начались во время долгового кризиса, который вылился в годы политической и макроэкономической неопределенности и слабого роста корпоративных прибылей.
Все изменилось в первом полугодии этого года, отмечает Катлер Кук, который помогает инвестору в хедж-фонды PAAMCO подбирать управляющих активами.
"Внезапно Европа стала расцениваться как лучшая идея для инвестиций на конференциях в США, - сказал Кук. - Поскольку политический и макроэкономический фон сейчас выглядит менее неопределенным, чем когда-либо в последние годы, подъем является хорошей новостью для компаний".
Международный валютный фонд заявил в июле, что восстановление экономики еврозоны "укрепляется и становится все более широким", поскольку более низкие цены на энергоносители, экономические стимулы, более сильные рынки труда и оживление кредитования повышают внутренний спрос. Как сообщали "Вести.Экономика", фонд прогнозирует экономический рост в еврозоне на уровне 1,9% в этом году, что на 0,2 п. п. выше апрельского прогноза, и 1,7% в 2018 г.
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