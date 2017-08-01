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Пентагон обеспокоен планами Турции купить зенитные комплексы С-400 у РФ
08:24 01.08.2017 |
Зенитные комплексы С-400
США подвергли критике планы Турции приобрести у России зенитные комплексы С-400. "Мы хотим, чтобы наши партнеры по НАТО, покупая вооружение, одновременно делали инвестиции в наш альянс", - заявил в понедельник, 31 июля, представитель Пентагона Джефф Дэвис.
Дэвис выразил обеспокоенность, что приобретение Анкарой российского оружия может создать сложности для военного взаимодействия внутри НАТО. В то же время покупка "операционно-совместимого оборудования, в целом, хорошая идея", добавил он.
С середины июля Турция ведет переговоры с Россией о покупке зенитных комплексов С-400. Сумма сделки может составить 2,5 млрд долларов. Два комплекса могут быть поставлены из РФ уже в 2018 году, а еще два планируется произвести в самой Турции. Как сообщалось ранее, российские комплексы будут несовместимы с оборонными системами НАТО, однако они не будут подлежать ограничениям, налагаемым Североатлантическим альянсом.
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