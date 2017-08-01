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Лондон заявил о прекращении свободного въезда граждан ЕС после Brexit
08:17 01.08.2017 |
Официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй опроверг возможность временного сохранения права свободного въезда наемных работников из стран ЕС после Brexit. "Свобода передвижения граждан (между Великобританией и другими странами ЕС - Ред.) завершится в марте 2019 года", - заявил представитель главы кабинета в понедельник, 31 июля.
После выхода Соединенного Королевства из Евросоюза будут действовать новые правила и новая регистрационная система для иммигрантов из стран ЕС, пояснили в Лондоне. В то же время "это не исключает возможность переходного решения в каком-либо виде на время после Brexit", отметили на Даунинг-стрит в ответ на запрос агентства dpa.
На территории ЕС действует свобода перемещений рабочей силы, подразумевающая право свободного передвижения и проживания наемных работников в рамках Евросоюза. 22 июня Тереза Мэй заявила, что все граждане ЕС, имеющие право на пребывание в Великобритании на момент Brexit, сохранят это право.
Переговоры по Brexit начались 19 июня и должны завершиться к 31 марта 2019 года. В противном случае выход Великобритании из состава ЕС состоится без подписания двустороннего договора и, как следствие, без правового урегулирования переходного периода.
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