США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщается на сайте министерства финансов страны.

"Данные санкции введены на следующий день после того, как правительство Мадуро провело выборы в Национальное учредительное собрание, которое намерено незаконно узурпировать конституционную роль демократически избранной Национальной ассамблеи, переписать конституцию и навязать народу Венесуэлы авторитарный режим", - отмечается в пресс-релизе американского Минфина.

Принятые ограничительные меры подразумевают замораживание всех активов Николаса Мадуро в юрисдикции США и запрет для американских граждан на заключение сделок с ним.

"Теперь Мадуро - диктатор"

Одновременно советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркнул, что теперь Николас Мадуро "не просто плохой лидер, а диктатор".

30 июля в Венесуэле прошли выборы в Национальную конституционную ассамблею (учредительное собрание). Голосование сопровождалось акциями протеста и беспорядками, в ходе которых погибли по меньшей мере девять человек.

Венесуэльская оппозиция призывала своих сторонников бойкотировать голосование, опасаясь, что конституционная реформа приведет к усилению власти президента страны и установлению диктатуры Мадуро. Между тем сам президент Венесуэлы заявил, что его страна переживает "исторический день" и готова вступить в "спокойное будущее".