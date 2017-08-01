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США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро
08:10 01.08.2017 |
США ввели санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщается на сайте министерства финансов страны.
"Данные санкции введены на следующий день после того, как правительство Мадуро провело выборы в Национальное учредительное собрание, которое намерено незаконно узурпировать конституционную роль демократически избранной Национальной ассамблеи, переписать конституцию и навязать народу Венесуэлы авторитарный режим", - отмечается в пресс-релизе американского Минфина.
Принятые ограничительные меры подразумевают замораживание всех активов Николаса Мадуро в юрисдикции США и запрет для американских граждан на заключение сделок с ним.
"Теперь Мадуро - диктатор"
Одновременно советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер подчеркнул, что теперь Николас Мадуро "не просто плохой лидер, а диктатор".
30 июля в Венесуэле прошли выборы в Национальную конституционную ассамблею (учредительное собрание). Голосование сопровождалось акциями протеста и беспорядками, в ходе которых погибли по меньшей мере девять человек.
Венесуэльская оппозиция призывала своих сторонников бойкотировать голосование, опасаясь, что конституционная реформа приведет к усилению власти президента страны и установлению диктатуры Мадуро. Между тем сам президент Венесуэлы заявил, что его страна переживает "исторический день" и готова вступить в "спокойное будущее".
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