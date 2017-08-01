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Сотрудники Банка Англии будут всю неделю бастовать
20:12 31.07.2017 |
Сотрудники Банка Англии, начиная с этого вторника, выходят на четырехдневную забастовку. Это первая акция протеста работников британского ЦБ за последние 50 лет. Главный офис банка в Лондоне на время останется без охраны и обслуживающего персонала.
Представители крупнейшего в Великобритании профсоюза Unite заявляют, что сотрудники Банка Англии недовольны своими зарплатами. В этом году уровень оплаты их труда увеличился лишь на 1%. Инфляция в 3% фактически снизила их реальные доходы. По данным Unite, некоторые работники Bank of England получают менее 20 тысяч фунтов стерлингов в год.
В связи с этим протестующие планируют собраться в центре Лондона 1 августа в масках с изображением управляющего Банка Англии Марка Карни и с плакатами с надписью: «Сотрудники Банка Англии хотят получить справедливую оплату».
В свою очередь руководство банка уже сообщило, что надеется на позитивное решение вопроса и уже обсуждает сложившуюся ситуацию с профсоюзом.
В этот четверг, 3 августа, Банк Англии примет решение по ключевой ставке. Как отмечает агентство Reuters, инвесторы не исключают, что регулятор может поднять показатель впервые за последнее десятилетие. Впрочем, большинство аналитиков прогнозируют, что Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне в 0,25%. В этот же день будут опубликованы и данные по инфляции за последний квартал.
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