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Moody's предупредило о негативных последствиях реформы юстиции Польши
16:42 31.07.2017 |
Реформа юстиции, запланированная национал-консервативным правительством Польши, окажет негативные последствия на кредитный рейтинг страны, заявило международное агентство Moody's. Планы Варшавы серьезным образом угрожают независимости судебной системы страны и подрывают принцип разделения властей, говорится в сообщении агентства, распространенном в понедельник, 31 июля.
Запланированные изменения разрушают правовое государство и ослабляют польские институты власти, подчеркнули эксперты Moody's. В настоящее время агентство дает высокую оценку кредитоспособности страны - "А2", что соответствует "надежным инвестициям" со стабильным прогнозом.
25 июля президент Польши Анджей Дуда подписал один из законов, касающихся реформы судебной системы - закон об общих судах. Новый документ дает министру юстиции право самостоятельно назначать и увольнять председателей судов. Критики реформы, среди прочего, предупреждают об опасности влияния главы Минюста на суды и судей.
В то же время глава государства наложил вето на два других законопроекта о резко критикуемой судебной реформе - о реорганизации Верховного суда и о Национальном совете судоустройства, объяснив свое решение тем, что эти проекты противоречат Конституции. Таким образом президент отреагировал на многотысячные акции протеста, прошедшие по стране, и на угрозы санкций со стороны ЕС.
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