Финансовые новости
- |
- 31.07.17
- |
- 12:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Евросоюз запустил санкционную процедуру в отношении Польши из-за судебной реформы
10:47 31.07.2017 |
Европейский союз запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы, которая, как считают в Брюсселе, подрывает независимость судебной системы в стране, говорится в заявлении Европейской комиссии.
"Европейская комиссия запустила процедуру по предотвращению нарушений в отношении Польши, отправив письмо с официальным уведомлением после публикации в польском официальном журнале закона "Об организации судов ординарной юрисдикции" в пятницу, 28 июля", - отмечается в нем.
"У польских властей есть один месяц для ответа на письмо об официальном уведомлении", - говорится в заявлении Еврокомиссии.
Если в обозначенный отрезок времени из Варшавы не поступит никаких соображений на этот счет, а также после изучения ответа, ЕК может вынести мотивированное заключение по этому вопросу. Мотивированное заключение является второй стадией процедуры по предотвращению нарушений.
Ранее исполнительная коллегия ЕС рассмотрела на своем заседании ситуацию с судебной реформой в Польше и сделала вывод, что ситуация по-прежнему неудовлетворительная, при этом отметив, что президент Анджей Дуда наложил вето на два самых противоречивых законопроекта.
Однако А.Дуда подписал два других законопроекта, которые критиковал Брюссель, в том числе, о работе судов ординарной юрисдикции.
На этой неделе первый зампред ЕК Франс Тиммерманс в ходе пресс-конференции назвал основные претензии Брюсселя: в частности, установление разного пенсионного возраста для судей-мужчин и женщин, придание министру юстиции полномочий по продлению срока службы судей, достигших пенсионного возраста, и полномочий по смещению и назначению председателей суда.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новостройки под ключ: классовые нюансы
|Юрлицам могут разрешить покупку до 1 тыс. га при запуске рынка земли - Минагропрод
|Изматываящая тактика. ВСУ "выбивают" последних ветеранов "Новороссии"
|Выходные в АТО. Бойня в Красногоровке и как ВСУ стреляли в ответ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евросоюз запустил санкционную процедуру в отношении Польши из-за судебной реформы
|Венесуэле после выборов в Конституционную ассамблею грозит изоляция
|BuzzFeed: Советник Путина Лесин был убит
|СМИ России: в войне санкций Москва потеряет больше
|Зачем Майк Пенс едет в Восточную Европу?
|США демонстрируют Пхеньяну свою военную мощь
Это интересно
|В Германии запретили дизельные Porsche Cayenne
|В США впервые провели редактирование человеческих эмбрионов
|Джефф Безос стал самым богатым человеком мира, обойдя Билла Гейтса
|От отмывания до похищения: 10 афер с биткоинами
|Организатору BTC-E в США предъявлены обвинения в махинациях с криптовалютой
|В Греции по делу об отмывании через биткоины задержали россиянина
|Представлены смартфоны с двумя дисплеями Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus