Финансовые новости
- |
- 31.07.17
- |
- 09:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Венесуэле после выборов в Конституционную ассамблею грозит изоляция
08:34 31.07.2017 |
Евросоюз, США и большинство стран Латинской Америки по меньшей мере критикуют выборы в Национальную конституционную ассамблею (учредительное собрание) Венесуэлы, а многие уже объявили, что не собираются их признавать. Об этом в ночь на понедельник, 31 июля, передает агентство dpa.
"Бутафорские выборы Мадуро - еще один шаг по направлению к диктатуре", - написала в своем Twitter постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, добавив, что США не собирается признавать "незаконное правительство". Уже в понедельник Вашингтон может объявить о санкциях против Венесуэлы, в том числе и затрагивающие ее нефтяную промышленность.
За выборы только Боливия
"Эти выборы не уважают волеизъявление тех семи миллионов человек, которые протестовали против них", - заявил МИД Аргентины. Аргентина, равно как Перу, Колумбия, Мексика, Панама и Коста-Рика не собираются признавать результаты выборов органа, который должен заняться разработкой изменений в конституцию Венесуэлы. 13 стран Организации американских государств, в том числе Мексика и США, неоднократно призывали президента Николаса Мадуро отказаться от проведения выборов.
Евросоюз неоднократно осуждал "жестокие репрессии" венесуэльских сил безопасности и критиковал проведение голосования. Поддерживает Мадуро и инициированные им выборы в Конституционную ассамблею только Боливия, отмечает агентство dpa.
Венесуэльская оппозиция заявляет, что в ходе беспорядков, которыми сопровождались выборы, погибло не менее 15 человек. Стычки с правоохранительными органами и демонстрации продолжаются несмотря на то, что 28 июля и до 1 августа в стране запрещены любые уличные манифестации и шествия. Нарушившим этот запрет грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения. Тем не менее оппозиция призвала своих сторонников выйти на акции протеста в понедельник, 31 июля.
"Исторический день"
Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна переживает "исторический день" и готова вступить в "спокойное будущее". Перед голосованием оппозиция призвала своих сторонников бойкотировать его, опасаясь, что конституционная реформа приведет к усилению власти президента и установлению его диктатуры. На фоне глубокого экономического кризиса в стране на протяжении четырех месяцев продолжаются массовые волнения. За это время погибли более 120 человек.
Участники акций протеста требуют также проведения досрочных президентских выборов, полного восстановления прав парламента и начала процесса оздоровления экономики страны. Николаса Мадуро обвиняют в игнорировании законов, судебном преследовании политических противников, развале экономики Венесуэлы.
Зачем Мадуро понадобилась Конституционная ассамблея?
Находясь под ежедневным давлением беспрерывных протестов и не желая уступать оппозиции и созывать досрочные выборы, Мадуро решил объявить о создании нового выборного органа, заявив, что оппозиция пытается нелегально свергнуть его законно избранное правительство.
Выборы в Конституционную ассамблею не всеобщие: часть членов нового органа избирается на местных выборах, а часть - голосованиями в общественных организациях, лояльных президенту Мадуро.
В новом выборном органе, по замыслу кабинета Мадуро, будет 545 граждан со всех уголков страны, принадлежащих в основном к тем социальным слоям, где нынешний президент по-прежнему популярен.
Это означает, что оппозиционные голоса будут либо сильно разбавлены, либо вовсе из него исключены.
Согласно опросу, проведенному социологами Datanalisis, около 70% венесуэльцев не поддерживают план создания нового органа, тогда как 80% не хотят видеть Мадуро на посту президента.
По материалам: Би-Би-си, Deutsche Welle
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Изматываящая тактика. ВСУ "выбивают" последних ветеранов "Новороссии"
ТОП-НОВОСТИ
|Выходные в АТО. Бойня в Красногоровке и как ВСУ стреляли в ответ
|BuzzFeed: Советник Путина Лесин был убит
|СМИ России: в войне санкций Москва потеряет больше
|На следующей неделе на межбанке произойдет курсовой разворот
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Венесуэле после выборов в Конституционную ассамблею грозит изоляция
|BuzzFeed: Советник Путина Лесин был убит
|СМИ России: в войне санкций Москва потеряет больше
|Зачем Майк Пенс едет в Восточную Европу?
|США демонстрируют Пхеньяну свою военную мощь
|Жители Швейцарии работают больше всех в ЕС
Это интересно
|Джефф Безос стал самым богатым человеком мира, обойдя Билла Гейтса
|От отмывания до похищения: 10 афер с биткоинами
|Организатору BTC-E в США предъявлены обвинения в махинациях с криптовалютой
|В Греции по делу об отмывании через биткоины задержали россиянина
|Представлены смартфоны с двумя дисплеями Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus
|Кабмин согласовал снижение скорости на дорогах населенных пунктов до 50 км/ч
|Великобритания в 2040 году перейдет на электромобили