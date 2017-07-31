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США демонстрируют Пхеньяну свою военную мощь
07:08 31.07.2017 |
Соединенные Штаты сообщили об успешном испытании противоракетной системы THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Также в небо над Корейским полуостровом были подняты бомбардировщики ВВС США B-1.
Эти испытания и маневры стали прямым ответом на ракетные пуски, проведенные недавно Северной Кореей.
Как сообщает Би-Би-си, в ходе американских учений условная цель была успешно перехвачена над Тихим океаном системой THAAD, базирующейся на Аляске.
Бомбардировщики ВВС США B-1 также успешно провели совместные с Южной Кореей и Японией учения над Корейским полуостровом.
Учения стали ответом на осуществленный в пятницу Северной Кореей второй запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), который, как утверждает Пхеньян, продемонстрировал, что теперь вся территория США находится в зоне досягаемости северокорейских ракет.
Несмотря на яростные возражения со стороны Китая, американские военные приступили к развертыванию системы THAAD в Южной Корее, чтобы иметь возможность сбить любую северокорейскую ракету, которая может быть запущена по территории Южной Кореи.
В субботу президент США Дональд Трамп подверг Пекин критике за то, что тот не предпринимает достаточных усилий для остановки северокорейской программы вооружений, продолжая при этом зарабатывать "миллиарды долларов" на торговле с Пхеньяном.
Трамп заявил в "Твиттере", что "крайне разочарован" Китаем, добавив, что не позволит этой стране "сидеть сложа руки" и ничего не предпринимать в отношении государства-изгоя.
В ответ бывший дипломат и советник китайского правительства Виктор Гао отметил, что комментарии Трампа не сильно помогают делу, и добавил, что США ведут себя как "капризный ребенок".
Китай, главный экономический союзник Пхеньяна, имеющий сухопутную границу с Северной Кореей, ранее подверг критике испытания северокорейской ракеты и призвал все стороны к сдержанности.
В свою очередь военные учения, проведенные в эти выходные американцами, стали "прямым ответом" на все более воинственное поведение Северной Кореи, которая пытается реализовать свои ядерные амбиции.
Эта демонстрация силы стала "частью последовательной приверженности США выполнению своего долга перед союзниками", - говорится в заявлении Тихоокеанского командования вооруженных сил США.
В начале года Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин уже обсуждали Северную Корею, и тогда американские представители заявили, что обе страны работают над "разными вариантами действий" в отношении северокорейского режима.
Однако осуществленный в пятницу запуск МБР стал выпадом, который, по словам Южной Кореи, продемонстрировал "значительные технологические достижения" Севера.
При этом Пхеньян продолжает проводить ракетные испытания в нарушение резолюций ООН.
Ожидается, что на этой неделе на Совет Безопасности ООН будет оказано давление с целью принятия новой резолюции, подразумевающей более жесткие санкции в отношении КНДР.
Успех этих санкций будет зависеть не только от сотрудничества Китая, но и от России, которую очень волнует баланс сил в регионе.
Что такое противоракетная система THAAD
* Предназначена для перехвата баллистических ракет ближнего и среднего радиуса действия на заключительном этапе их траектории
* Оснащена кинетическими боеголовками, которые уничтожают цели с помощью прямого столкновения
* Имеет дальность действия до 200 км и высоты в 150 км
* Ранее размещалась на Гуаме и Гавайских островах в качестве противодействия возможному ракетному нападению со стороны КНДР
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